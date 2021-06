Euro 2020 si apre ufficialmente all'Olimpico di Roma dove l'Italia affronta la Turchia nella prima gara del Gruppo A. Locatelli sostituisce Verratti.

La lunga attesa è finita. Dopo il rinvio di un anno causa pandemia Covid, inizia ufficialmente Euro 2020. L'appuntamento è fissato allo stadio 'Olimpico' di Roma, dove l'Italia affronta la Turchia nella gara inaugurale valida per la prima giornata del Gruppo A.

Per l'occasione tornano a riempiersi, seppure ancora parzialmente, anche gli spalti su cui si sistemeranno circa 16 mila spettatori. Prima della gara invece si terrà la tradizionale cerimonia di apertura. Il tutto alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L'Italia è ovviamente chiamata a partire con una vittoria per non complicarsi subito il cammino in un gruppo completato da Galles e Svizzera, prossimi avversari degli Azzurri che si affronteranno sabato pomeriggio nell'altra gara del girone.

Nessun dubbio di formazione per Roberto Mancini che schiererà Bonucci e Chiellini davanti a Donnarumma, i due terzini saranno Florenzi (recuperato dopo un piccolo affaticamento muscolare) e Spinazzola che vince il ballottaggio con Emerson Palmieri.

A centrocampo Locatelli sostituisce Verratti, non ancora al meglio dopo il problema al ginocchio, insieme a lui gli intoccabili Jorginho e Barella. Davanti ecco il tridente formato da Insigne, Immobile e Berardi, questi ultimi due preferiti rispettivamente a Belotti e Chiesa. Tagliato per infortunio Lorenzo Pellegrini, al gruppo si è aggregato Castrovilli.

Nella Turchia dovrebbero giocare dal 1' sia lo juventino Demiral che il milanista Calhanoglu, gli occhi però sono puntati soprattutto sul bomber Burak Yilmaz, reduce da una grande stagione col Lille Campione di Francia.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA-ITALIA

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Tufan, Yazici, Calhanoglu; Yilmaz.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.