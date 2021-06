Ufficiale, Pellegrini salta gli Europei: "Molta amarezza"

Niente da fare per Lorenzo Pellegrini, costretto a dare forfait a causa di un problema muscolare.

Lorenzo Pellegrini salta gli Europei. Il problema muscolare accusato dal centrocampista della Roma nelle scorse ore lo costringe a dare forfait proprio alla vigilia dell'esordio contro la Turchia. Al suo posto, Mancini chiamerà il viola Gaetano Castrovilli.

Il giocatore giallorosso ha ufficializzato l'addio a Euro2020 via Instagram:

“Purtroppo questo maledetto problema alla coscia non mi permetterà di giocare questo europeo. L’amarezza in questo momento è molta…ma è proprio ora che bisogna stringersi ancora di più e fare il tifo per questo gruppo fantastico Io ci credo”

Classe 1996, Pellegrini rappresenta un duro colpo per l'Italia, considerando la duttilità mostrata negli ultimi tra Roma e Sassuolo. Niente primo grande torneo internazionale dunque, ma futuro ancora azzurro, per provare ad entrare nel gruppo che proverà a qualificarsi a Qatar 2022.

Pellegrini si è infortunato nell'allenamento del mercoledì, a due giorni dalla prima sfida degli Europei contro la Turchia: tornerà nella Capitale per cominciare a recuperare dal problema muscolare, così da essere pronto per la nuova annata della Roma al via ad agosto.

Attesa ora l'ufficialità dell'arrivo di Castrovilli nel gruppo azzurro per Euro2020: il centrocampista della Fiorentina rappresenta un sostituto a tratti molto simile, considerando la duttilità mostrata con la maglia della Viola nell'ultimo biennio.