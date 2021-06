Turchia-Italia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Turchia sfida l'Italia di Mancini nella gara inaugurale di Euro 2020: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TURCHIA-ITALIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Turchia-Italia

Turchia-Italia Data: 11 giugno 2021

11 giugno 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite)

Rai 1 (numero 1 e 501 HD digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: Rai Play, Sky Go e NOW

La sfida di Roma fra la Turchia di Senol Günes e l'Italia di Roberto Mancini, valevole per il Girone A, aprirà ufficialmente Euro 2020, la prima edizione itinerante dei Campionati europei di calcio.

Le due Nazionali si sono affrontate un'altra volta nella fase finale di un Europeo: l'11 giugno 2000, esattamente 21 anni fa, gli Azzurri di Zoff batterono 2-1 le Mezzelune nella gara d'esordio nel girone, con i goal di Conte e Pippo Inzaghi.

La Turchia si è qualificata alla fase finale piazzandosi al 2° posto nel Gruppo H alle spalle della Francia campione del Mondo in carica, l'Italia invece ha dominato il Gruppo J, che ha chiuso imbattuta a punteggio pieno, precedendo la Finlandia di 12 lunghezze.

Il Ct. dell'Italia Roberto Mancini ha dovuto registrare il forfait in extremis di Stefano Sensi, che è stato sostituito nella rosa azzurra da Matteo Pessina.

Le semifinali raggiunte nell'edizione 2008 rappresentano il miglior risultato della Turchia in una fase finale degli Europei, mentre gli Azzurri si sono laureati campioni d'Europa nel 1968, superando 2-0 la Jugoslavia nella ripetizione della finale. In questa pagina tutte le informazioni su Turchia-Italia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TURCHIA-ITALIA

Turchia-Italia si disputerà venerdì 11 giugno 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 2ª in una fase finale degli Europei fra le due Nazionali, è in programma alle ore 20.45.

Ci saranno varie possibilità per vedere la gara inaugurale di Euro 2020, Turchia-Italia, in diretta tv. La partita sarà innanzi tutto trasmessa in chiaro dalla Rai su Rai 1 (canale numero 1 e 501 HD del digitale terrestre). Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire la partita sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca di Turchia-Italia sulla Rai sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Sulle reti Sky la telecronaca sarà invece affidata a Fabio Caressa, che sarà affiancato da Beppe Bergomi come opinionista.

Chi lo preferisse potrà seguire Turchia-Italia anche in diretta streaming. La gara sarà trasmessa dalla Rai in diretta streaming gratuita sulla piattaforma Rai Play, mentre gli abbonati Sky potranno fare affidamento su Sky Go.

In entrambi i casi si potrà seguire la partita sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, o collegandosi direttamente al sito ufficiale del servizio da pc e notebook.

Turchia-Italia sarà inoltre visibile in diretta streaming su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky, che consente a chi acquista il pacchetto Sport di seguire anche tutte le gare di Euro 2020.

I lettori diavranno la possibilità di seguireancheCollegandovi con il portale, troverete infatti gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

Il Ct. turco Günes dovrebbe affidarsi al 4-1-4-1 per la prima partita contro gli Azzurri di Mancini. Davanti il peso dell'attacco ricadrà sull'esperto bomber Burak Yilmaz. A centrocampo Karaman e Calhanoglu saranno i due esterni, con il bomber dell'Europa League, Yazici, e Tufan, interni. Yokuslu agirà da mediano davanti alla difesa, che sarà composta dai terzini Celik e Meras e da Söyüncü (favorito su Kabac) e il bianconero Demiral come coppia centrale. Fra i pali è aperto il ballottaggio fra Çakir e Günok, con il portiere del Trabzonspor in vantaggio sul collega.

Mancini punterà sul collaudato 4-3-3 degli Azzurri. Davanti al portiere Donnarumma, Florenzi e Spinazzola saranno i due esterni bassi, con gli juventini Bonucci e Chiellini a comporre la coppia centrale difensiva. A centrocampo, ancora ai box Verratti, in cabina di regia agirà Jorginho, fresco campione d'Europa con il Chelsea, mentre ai suoi lati Barella e Locatelli saranno con ogni probabilità le due mezzali. Nel tridente d'attacco Immobile e Berardi sono favoriti rispettivamente su Belotti e Chiesa per una maglia da titolare. Insigne agirà infine da esterno offensivo a sinistra.

TURCHIA (4-1-4-1): Çakir; Celik, Söyüncü, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Yilmaz.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.