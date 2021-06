Inizia Euro 2020: show all'Olimpico, Totti e Bocelli protagonisti

Stasera parte Euro 2020 con Turchia-Italia: grande attesa anche per la cerimonia di presentazione dell'Olimpico.

Il countdown è giunto al termine: oggi è il giorno di Turchia-Italia e del calcio d'inizio di Euro 2020, posticipato di un anno in virtù dello scoppio della pandemia che ha sconvolto i piani del calcio e del mondo intero in generale.

Lo scenario è lo Stadio Olimpico di Roma, teatro anche degli altri due match del girone degli azzurri contro Svizzera e Galles: per l'occasione, l'impianto è stato vestito a festa dall'UEFA per la cerimonia di presentazione che darà ufficialmente il via alla competizione prima del calcio d'inizio.

Naturalmente ci saranno degli accorgimenti dettati dalle restrizioni sanitarie: Bono Vox, Martin Garrix e The Edge canteranno in maniera virtuale 'We are the people', inno degli Europei che sta raccogliendo grandi consensi con milioni di visualizzazioni sul web. Ad allietare la serata del pubblico (poco meno di 16mila presenti sugli spalti) anche la coreografia con una ballerina 'aerea' e dodici percussionisti intorno al tetto dello stadio, con 24 sfere rappresentanti le nazionali partecipanti che voleranno in alto verso il cielo.

Nella serata dell'Olimpico non poteva mancare lui, Francesco Totti, idolo assoluto da quelle parti e non solo: l'ex capitano della Roma farà da 'cicerone' assieme ad Alessandro Nesta, altro storico volto del calcio della Capitale.

Tornando all'aspetto musicale, la Banda Musicale della Polizia di Stato suonerà il 'Guglielmo Tell' mentre l'artista Andrea Bocelli canterà il 'Nessun dorma' di Puccini.

Grande attenzione poi, ovviamente, alla procedura di ingresso degli spettatori all'Olimpico: il pubblico entrerà a scaglioni e ogni mezz'ora toccherà a tremila persone per evitare spiacevoli ingorghi. Inoltre i possessori del biglietto potranno godere della proroga del coprifuoco di un'ora (fino all'una).

Sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre ai numeri uno di FIFA e UEFA Infantino e Ceferin. Fuoco alle polveri, Euro 2020 può (finalmente) avere inizio.