Ottavi di Champions League, contro chi può giocare la Juventus? Le possibili avversarie

Stop ai quarti di finale prima e agli ottavi poi, rispettivamente allenata da Sarri e Pirlo. Ora la Juventus è di nuovo sotto la guida di Max Allegri, riuscito in passato a raggiungere due volte la finale. Il sorteggio di dicembre regalerà ai bianconeri la nuova avversaria degli ottavi, il primo doppio incontro ad eliminazione diretta per Madama.

Riuscita senza problemi a qualificarsi agli ottavi con quattro vittorie nei primi quattro incontri, la Juventus è poi caduta presantemente contro il Chelsea Campione d'Europa, capace di riscattarsi dopo il 3-0 dell'andata, con un roboante poker che ha confermato il carattere altalenante dei bianconeri in stagione.

Alla fine, però, la Juventus ha chiuso il girone al primo posto dopo il pari del Chelsea contro lo Zenit e la sua vittoria allo Stadium contro il Malmo.

Lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 12, in quel di Nyon, la Juventus conoscerà l'avversaria degli ottavi di Champions League. Insieme ai bianconeri ci sarà anche l'Inter, mentre il Milan è stato eliminato anzitempo dalle coppe europee. Attesa per capire, invece, il destino dell'Atalanta.

CHI PUÒ TROVARE LA JUVENTUS NEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS?

Prima in classifica davanti al Chelsea, la Juventus affronterà una delle seconde degli altri gironi di Champions League. Il maggiore pericolo è ovviamente il PSG di Messi e Mbappè, ma è temibile anche l'Atletico Madrid di Simeone. Lo Sporting Lisbona è dietro per qualità, ma in passato i bianconeri hanno avuto grossi problemi partendo da favoriti.

PSG

Atletico Madrid

Sporting Lisbona

Barcellona/Benfica

Lille/Salisburgo/Wolfsburg/Siviglia

Villarreal (se secondo al posto dell'Atalanta)





Nessuna possibilità di un ottavo tra Juventus e Inter per il paletto che non permette incontri tra le squadre della stessa nazione negli ottavi. Eventualmente bianconeri e nerazzurri potranno sfidarsi nei quarti di Champions.