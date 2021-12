DIRETTA: Il sorteggio degli ottavi di Champions League LIVE!

L'attesa è finita. A Nyon, in Svizzera, a partire dalle ore 12, andrà in scena il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2021/22. Juventus e Inter, le uniche due formazioni italiane rimaste in corsa nella principale competizione dopo le eliminazioni di Atalanta e Milan, conosceranno dunque la rispettiva avversaria nella fase a eliminazione diretta.