Sorteggio ottavi Champions League 2021/2022: data, ora e dove vederlo

Sedici squadre si contenderanno il titolo di miglior squadra maschile d'Europa 2021/2022. Chiusa la fase a gironi, via al sorteggio degli ottavi di Champions League, con il Chelsea che proverà a difendere la coppa vinta lo scorso maggio e le altre contendendi decise a far scrivere nel trofeo continentale un nuovo nome.

Tra grandi giocate, colpi di scena e conferme, la Champions League si prepara alla fase ad eliminazione diretta, con gli otto incontri degli ottavi. Come noto, dall'annata 21/22 è stata eliminata la regola dei goal in trasferta: per questo motivo in caso di parità tra le due gare di andata e ritorno, si giocheranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

QUANDO SI SVOLGE IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI

Lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 12:00 è prevista la tanto temuta urna che abbinerà le squadre per gli ottavi di finale di Champions League. Il sorteggio è previsto in quel di Nyon, Svizzera.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI IN TV E STREAMING

Sul sito dell'UEFA è possibile assistere al sorteggio degli ottavi di Champions League 2021/22 in streaming, collegandosi allo stesso tramite pc, tablet o cellulare. L'alternativa è seguire il sorteggio in diretta tv con Sky Sport, canale 203, o in chiaro su Canale 20.

Anche in questi due casi sarà possibile lo streaming via dispositivi mobili o fissi. Basterà usare l'app di Sky, Sky Go, o l'app di Mediaset, Mediaset Play, per seguire il sorteggio su smartphone, tablet o notebook.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS

Quali sono i paletti e le regole per il sorteggio degli ottavi?

Non possono affrontarsi squadre della stessa nazione

Non possono affrontarsi squadre precedentemente avversarie nei gironi

Le prime in classifica sfidano le seconde degli altri gruppi

CHI PARTECIPA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS?

Teste di serie

Ajax Manchester City Liverpool Manchester United Bayern Monaco Da determinare Da determinare Da determinare

Non teste di serie

PSG Sporting Lisbona Da determinare Da determinare Da determinare Da determinare Da determinare Da determinare

Qualificate, da definire

Juventus, Chelsea, Inter, Real Madrid

QUANDO SI GIOCANO GLI OTTAVI DI CHAMPIONS 21/22?

Tra febbraio e marzo si giocheranno le sfide degli ottavi di Champions, tutte previste alle ore 21.