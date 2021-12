Ottavi di Champions League, contro chi può giocare l'Inter? Le possibili avversarie

Non è riuscita a raggiungere gli ottavi di Champions League come prima del girone, ma l'Inter di Simone Inzaghi si è comunque qualificata alla fase ad eliminazione diretta del torneo europeo dopo anni di attesa, come seconda del proprio raggruppamento, davanti a Sheriff Tiraspol e Shakhtar Donetsk.

Ora, alla pari delle altre quindici qualificate, l'Inter attende la propria avversaria negli ottavi, così da provare ad arrivare il più lontano possibile e tornare ad essere protagonista in Europa dodici anni dopo la conquista del Triplete e ovviamente della Champions League in quel di Madrid.

Il 13 dicembre l'Inter sarà protagonista del sorteggio di Nyon insieme alle colleghe qualificatesi agli ottavi di Champions League. Appuntamento alle ore 12, prima di quelli relativi ad Europa League e Conference League.

CHI PUÒ TROVARE L'INTER NEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS?

I nerazzurri non sono testa di serie in virtù del secondo posto e potranno sfidare solamente le prime classificate degli altri giorni, ad eccezione del Real Madrid, già affrontata.