Atteso quanto le gare effettive, il sorteggio di Champions League è essenziale per i tifosi, ma soprattutto per le società, che nei mesi successivi devono preparare tutto per filo e per segno, a seconda dell'avversaria e del percorso da compiere per sfidarla. Ci si prepara a lungo per far sì che tutto sia perfetto. A volte, però, qualcosa va estremamente storto, vedi quello degli ottavi 21/22, portando alla ripetizione dello stesso.

Durante il sorteggio degli ottavi di Champions, ha fatto scalpore la presenza della pallina del Manchester United pescata per sfidare il Villarreal: qualcosa di non possibile, visto il precedente incontro tra le due squadre nella fase a gironi. In realtà si trattava del City, prossima avversaria del Sottomarino Giallo. Primo errore.

Il grande problema è, secondo errore, quello relativo all'Atletico Madrid, che ha fatto ricorso per far ripetere il sorteggio, accolto dall'UEFA: la pallina del Manchester United non era infatti presente tra le opzioni per i Colchoneros, che avrebbero sfidato negli ottavi di finale, almeno in teoria, il Bayern Monaco di Lewandowski.

Lo United non è stato inserito tra le avversarie dell'Atletico Madrid perchè già sorteggiato secondo quanto evidenziato durante la cerimonia da Giorgio Marchetti, vice segretario generale dell'UEFA e come di consueto 'controllore' dello stesso.

Solamente in teoria, considerando che i Red Devils non erano ancora realmente già stati sorteggiati, ma solamente i cugini del Manchester City. E così alla fine, PSG e Messi contro Ronaldo e l'altro club di Manchester.

Terzo errore durante il sorteggio, l'inserimento della pallina del Liverpool nell'urna dell'Atletico Madrid: impossibile, visto che le due squadre si sono già sfidate nella fase a gironi.

L'UEFA ha così ufficializzato la ripetizione del sorteggio degli ottavi alle ore 15: non ci sarà Juventus-Sporting Lisbona e Inter-Ajax, a meno di un nuovo accoppiamento.

Quello precedente è stato considerato nullo: respinta la richiesta del Real Madrid, che aveva chiesto all'UEFA di ricominciare dopo il suo sorteggio (contro il Benfica). Il Villarreal è stato infatti la terza squadra sorteggiata, dopo il primo accoppiamento. Per i Blancos si tratta di "uno scandalo".

GLI ERRORI NEL SORTEGGIO DI CHAMPIONS

La pallina del Manchester United tra le possibili avversarie del Villarreal

La pallina del Liverpool tra le possibili avversarie dell'Atletico Madrid

La pallina (rossa) del Manchester United non presente tra le possibilie avversarie dell'Atletico Madrid

Uno dei due paletti per il sorteggio, insieme a quello che vede l'impossibilità tra squadre della stessa nazione di affrontarsi, è quello che non prevede incontri tra squadre già di fronte nei gironi: non sarebbe stato possibile dunque Manchester United-Villarreal nè Atletico Madrid-Liverpool, a differenza di un Manchester United-Atletico Madrid alla fine non effettivamente uscito.