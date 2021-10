Mancini sceglie Kean per la sostituzione di Immobile: inoltrata la richiesta alla UEFA

Con Immobile ai box, Roberto Mancini ha convocato Moise Kean per la ‘Final Four’ di Nations League. La FIGC ha inoltrato la richiesta alla UEFA.

Roberto Mancini ha individuato in Moise Kean l’elemento da inserire nella lista dei convocati per i prossimi impegni in UEFA Nations League .

Come è noto, il commissario tecnico Azzurro non potrà contare sull’infortunato Ciro Immobile e quindi ha scelto proprio l’attaccante della Juventus per andare ad infoltire il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’, Kean è stato già convocato e la FIGC ha inoltrato alla UEFA una richiesta ufficiale per il suo inserimento tra i 23.

L’Italia, che scenderà in campo il prossimo 6 ottobre contro la Spagna per il match valido per una delle due semifinali (Belgio e Francia si affronteranno nell’altra), si presenterà dunque all’appuntamento con due centravanti giovanissimi: Raspadori e Kean appunto.

A completare l’attacco saranno i già convocati Berardi , Bernardeschi , Chiesa e Lorenzo Insigne .

La finale e la ‘finalina’ della Nations League sono in programma il prossimo 10 ottobre.