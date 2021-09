I convocati dell'Italia per la Nations League: torna Pellegrini tra i campioni d'Europa

La squadra per la Final Four: 22 campioni d'Europa, eccezion fatta per gli infortunati Florenzi, Spinazzola, Castrovilli e Belotti, più Pellegrini.

Roberto Mancini ha diramato l'elenco dei convocati per la fase finale della Nations League. Il tecnico azzurro non riserva sorprese e va con gran parte della rosa che a luglio a Wembley ha vinto Euro 2020. Sono solo quattro gli assenti da quel roster di 26: gli infortunati Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola, Gaetano Castrovilli e Andrea Belotti. C'è anche un rientro, quello di Lorenzo Pellegrini, out dall'Europeo per infortunio. Esclusi dunque tra gli altri anche Moise Kean e Nicolò Zaniolo, che erano stati protagonisti in azzurro nelle gare di qualificazione europea. Scelti da Goal Probabili formazioni Serie A: 7ª giornata

Gli azzurri giocheranno mercoledì 6 ottobre alle 20.45 contro la Spagna la semiifinale. Dall'altro lato del tabellone Belgio e Francia. Finale fissata per il 10 ottobre. I CONVOCATI DELL'ITALIA PER LA FINAL FOUR DI NATIONS LEAGUE Portieri: Gianluigi Donnarumma (PSG), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Rafael Tolói (Atalanta) Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris Saint Germain); Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).