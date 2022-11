Possibile rivoluzione al Manchester United: si valuta la cessione del club

Il Manchester United in vendita. Nel giorno del clamoroso annuncio della rescissione consensuale del contratto di Cristiano Ronaldo, stanno prendendo sempre più vigore le voci che vorrebbero un possibile passaggio di mano del club.

Rumors che hanno preso ancora più forza, dopo che la stessa società dei Red Devils ha pubblicato un lungo comunicato sul suo sito ufficiale, nel quale si parla apertamente anche dell’opzione di un possibile cambio di proprietà.

Club statement on a process to explore strategic options for Manchester United.#MUFC