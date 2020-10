La profezia al contrario di De Luca: aveva detto "abbiamo salvato Ronaldo dal Coronavirus"

"Abbiamo evitato il contagio di Ronaldo", aveva detto il Governatore della Campania De Luca pochi giorni prima della positività di CR7 al Covid.

Le parole di Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, si sono rivelate una profezia al contrario per Cristiano Ronaldo, risultato positivo al coronavirus dopo l'ultimo tampone effettuato in Nazionale.

De Luca, dopo l'annullamento di Juventus-Napoli, aveva replicato duramente alle parole del presidente bianconero Andrea Agnelli, sostenendo di aver salvato Ronaldo con la mancata partenza del per .

"Non sono neanche arrivati i ringraziamenti che dovevano essere rivolti al Napoli e alle ASL. Abbiamo evitato di contagiare Cristiano Ronaldo. C’è stato il caso del , avesse fatto lo stesso il Napoli... allegria, tutti positivi. E dopo una settimana, con Ronaldo positivo, avremmo conquistato i titoli del New York Times".

Parole che sono tornare indietro come un boomerang, perche alla fine, il contagio di Ronaldo è arrivato lo stesso e la sua positivà al coronavius ha conquistato comunque i titoli di tutti i giornali.

Quella di De Luca, come detto, si è trasformata paradossalmente in una profezia al contrario per CR7 e per la , che dovrà rinunciare a Ronaldo per almeno 15 giorni, proprio quando stava per iniziare la nuova stagione anche in .