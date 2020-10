Juventus-Napoli annullata, è ufficiale: 3-0 a tavolino e penalizzazione per gli azzurri?

La gara tra Juventus e Napoli non si è disputata: attesa per la decisione del giudice sportivo riguardo 3-0 a tavolino e penalizzazione.

- non si è ufficialmente disputata. In virtù della mancata presenza degli azzurri a per giocare il big match in quel dello Stadium, la partita è stata annullata come previsto: qualche tifoso sugli spalti, qualche gioctore bianconero in campo. Ma nessuna gara.

Si aspettavano solamente i 45 minuti di regolamento per decretare effettiva l'annullamento della partita tra Juventus sul Napoli. A nulla è valsa la richiesta della società partenopea, che aveva chiesto a gran voce il rinvio del match contro la formazione di Pirlo. Niente da fare.

In teoria, da regolamento, il Napoli dovrebbe avere la sconfitta per 3-0 a tavolino e anche un punto di penalizzazione per il mancato svolgimento della partita contro la Juventus in virtù dell'articolo 10 comma 4:

"La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore

penalizzazione di un punto in classifica".

In questo modo la Juventus salirebbe a quota sette in classifica, scavalcando lo stesso Napoli, fermo a sei dopo i due successi delle prime due giornate. L'ultimo contro il ha generato i dubbi sulla disputa della gara contro Madama, visti i tanti casi tra i liguri, e successivamente la conferma della positività di Zielinski, Elmas ed um membro dello staff partenopeo.

Sarà il giudice sportivo nella giornata di lunedì o in quelle successive a confermare o meno il k.o a tavolino del Napoli e di conseguenza anche il punto di penalizzazione per gli azzurri di Gattuso: attesa spasmodica sia per i tifosi azzurri che per quelli bianconeri. Ma non solo.

Il Napoli presenterebbe in quel caso ricorso per la sconfitta a tavolino, decisa a riprendersi il punto in classifica e la possibilità di sfidare la Juventus sul campo. Attesi sviluppi nei prossimi giorni: la questione è appena iniziata, considerando anche il futuro del campionato dopo questo precedente.