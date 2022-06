L'Italia perde colpi nel Ranking FIFA: superata dalla Spagna

Dal settimo al sesto posto nonostante la difficile situazione degli ultimi tempi: le sconfitte portano comunque al sorpasso della Roja.

Reduce dalla pesante sconfitta contro la Germania, battuta nettamente anche dall'Argentina, l'Italia di Roberto Mancini perde un'altra posizione nel Ranking FIFA. La classifica per determinare le squadre più importanti del pianeta vede ora la Nazionale azzurra al settimo posto.

Scavalcata dalla Spagna, regolarmente qualificata ai Mondiali e al primo posto del gruppo 2 della Lega A, l'Italia perde il sesto posto dopo averlo guadagnato nel 2021 grazie al successo degli Europei. Mai oltre il quarto nella graduatoria, è scesa fino al 18esimo nel 2018.

Nonostante il mancato approdo ai Mondiali qatarioti al via il prossimo novembre, l'Italia rimane nella top ten grazie alla vittoria di Euro2020, nonchè di alcuni risultati positivi, come quello ottenuto contro l'Ungheria nell'attuale Nations League, che tornerà di scena a settembre.

Cosa significa per l'Italia il settimo posto? Per ora niente, considerando come il sorteggio delle qualificazioni per gli Europei 2024 terrà conto del posizionamento in Nations League. Gli azzurri potrebbero non essere in prima fascia, ma bensì nella seconda.

Nel luogo periodo, però, nuovi k.o e discesa nel Ranking FIFA porteranno l'Italia ad ottenere meno vantaggi in termini di sorteggi, soprattutto per quanto riguarda le qualificazioni ai prossimi grandi tornei, quelli che gli azzurri vogliono vincere per dimenticare le due mancate edizioni mondiali del 2018 e del 2022.

Dopo gli Europei vinti a Wembley, l'Italia ha vinto appena quattro incontri delle ultime quattordici partite giocate: un dato che ha portato ad un difficile cammino in Nations League e all'addio alle speranze di redenzione nelle qualificazioni Mondiali.