Sorteggi qualificazioni Euro 2024: data, ora e dove vederlo

La Germania si prepara ad ospitare Euro 2024 e si avvicina il primo passo verso la fase finale della competizione, ovvero il sorteggio della fase a gironi di qualificazione. La UEFA ha programmato, infatti, la data in cui verranno stabiliti i raggruppamenti da cui usciranno le nazionali che parteciperanno al prossimo Campionato Europeo.

L'ex difensore e capitano del Bayern Monaco e ora direttore del torneo, Philipp Lahm, ha parlato proprio del sorteggio e delle aspettative del Paese teutonico:

"Il sorteggio è il primo passo per molte squadre che puntano alla qualificazione a EURO 2024 in Germania e ci aspettiamo che sia una cerimonia entusiasmante. Auguriamo a tutte le squadre una competizione leale e avvincente per determinare quale sarà la nazionale migliore d'Europa".

Nei giorni scorsi, la UEFA ha annunciato le sedi dei sorteggi della fase di qualificazione (Francoforte) e della fase finale (Amburgo), oltre a lanciare il logo della competizione.

Martin Kallen, amministratore delegato di UEFA Events SA, ha parlato proprio del sorteggio e delle fasi di avvicinamento a Euro 2024:

"Il sorteggio delle qualificazioni e quello della fase finale sono due importanti eventi internazionali che precedono il torneo. Aiutano le squadre a concentrarsi negli allenamenti, alimentano l'attesa in Germania e sono un'ottima vetrina televisiva. Grazie alla sua posizione, esperienza e passione per gli eventi, Messe Frankfurt è la sede ideale. Questa è l'ultima tappa del cammino verso l'EURO, dopo il lancio del logo, l'annuncio della Leipziger Messe come International Broadcast Center e la sala filarmonica Elbe come sede del sorteggio della fase finale".

DOVE QUANDO SI SVOLGE IL SORTEGGIO DEI GIRONI DI QUALIFICAZIONE A EURO 2024

Il sorteggio delle qualificazioni a UEFA Euro 2024 si terrà presso il centro espositivo Festhalle di Messe Frankfurt, nella città di Francoforte, in Germania.

Francoforte ha ospitato per l'ultima volta un sorteggio delle qualificazioni nel dicembre 2003, in occasione del Mondiale 2006, vinto dall'Italia.

QUANDO SI SVOLGE IL SORTEGGIO DEI GIRONI DI QUALIFICAZIONE A EURO 2024

Il sorteggio delle qualificazioni a UEFA EURO 2024 è in programma domenica 9 ottobre 2022.

LE SQUADRE DEL SORTEGGIO

Il sorteggio in programma a Francoforte stabilirà i raggruppamenti in cui saranno divise le 54 squadre in corsa per la qualificazione alla fase finale.

Non ci sarà la Germania, padrona di casa e già qualificata alla fase finale della competizione.

DOVE VEDERE LA DIRETTA DEL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

Al momento, nessuna emittente italiana ha annunciato di aver acquistato i diritti del sorteggio di Euro 2024.