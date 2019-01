Inter: news calciomercato - Godin per giugno

Secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza nerazzurra è vicina a chiudere con il difensore uruguaiano, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid.

HERRERA A COSTO ZERO

L'Inter punta grossi nomi su cui per forza di cose dovrà spendere svariate decine di milioni, ma non solo: in scadenza con il Porto, può arrivare a parametro zero Hector Herrera, in passato accostato a Roma e Napoli. Un giocatore d'esperienza per Spalletti.

I rapporti tra l' Inter e la moglie-agente di Icardi restano tesi, nessun incontro in agenda. Wanda Nara spara alto e non vuole togliere la clausola.

Il Milan voleva Barella già a gennaio ma deve rispettare i paletti dell'UEFA, Inter in vantaggio per giugno. Se parte Miranda subito Andersen.