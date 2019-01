Calciomercato Inter, Barella per giugno: Milan 'bloccato' dall'UEFA

Il Milan voleva Barella già a gennaio ma deve rispettare i paletti dell'UEFA, Inter in vantaggio per giugno. Se parte Miranda subito Andersen.

Il futuro di Nicolò Barella potrebbe essere a 'San Siro'. Il giovane centrocampista del Cagliari infatti piace molto sia all'Inter che al Milan ma, secondo 'La Gazzetta dello Sport', al momento i nerazzurri sarebbero in netto vantaggio.

Il Milan a dire il vero avrebbe provato ad anticipare tutti portando Barella in rossonero già a gennaio ma le alte richieste del Cagliari (40 milioni di euro) e la sentenza dell'UEFA hanno bloccato sul nascere la possibile trattativa.

Trattativa che invece continua a portare avanti l'Inter in vista dell'estate quando, dopo aver sistemato definitivamente i conti con l'UEFA tramite una cessione eccellente, proverà a strappare Barella al Cagliari magari inserendo anche qualche contropartita tecnica gradita tra Emmers, Pinamonti e Karamoh.

L'Inter comunque non è l'unica squadra interessata a Barella sul quale resta forte il Napoli che potrebbe offrire al Cagliari una ventina di milioni più Rog e Ounas. Ecco perché i nerazzurri tengono in caldo anche le alternative come l'ex Benassi, oggi alla Fiorentina dove è definitivamente esploso.

Infine per quanto riguarda la difesa, secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport', Miranda insiste per lasciare l'Inter già a gennaio e in quel caso i nerazzurri sarebbero pronti ad anticipare l'acquisto di Andersen dalla Sampdoria.

Il centrale blucerchiato è ritenuto già pronto per diventare la prima alternativa di Skriniar e De Vrij ma al momento i nerazzurri non possono offrire più del prestito oneroso con diritto di riscatto.

I buoni rapporti con Ferrero comunque potrebbero facilitare l'affare specie se l'Inter inserisse nell'operazione un giovane come Vanheusden, oggi allo Standard Liegi, e assicurasse di fatto il riscatto di Andersen la prossima estate.