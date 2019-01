Inter-Benevento dove vederla: canale tv e diretta streaming

Tutto quello che c'è da sapere su Inter-Benevento, ottavo di Coppa Italia: dalle notizie di formazione alle informazioni su diretta tv e streaming.

Il calcio italiano inizia ufficialmente il suo 2019 con le sfide valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia : domenica pomeriggio andrà in scena la sfida tra Inter e Benevento .

Su DAZN Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: attiva il mese gratuito

L'Inter, reduce da un confortante filotto di risultati in campionato, sta provando a consolidare il proprio piazzamento in chiave Champions ma si presenta ai nastri di partenza della Coppa Italia con l'obiettivo di vincere, per portare a casa un trofeo che manca ormai da troppo tempo (l'ultimo titolo risale al 2011). Di fronte ai nerazzurri ci sarà il Benevento di Bucchi, a sua volta lanciatissimo nel campionato cadetto e reduce da quattro risultati utili consecutivi.

In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Benevento, dalle notizie di formazione alle indicazioni su diretta tv e streaming .

ORARIO INTER-BENEVENTO

Inter-Benevento si giocherà alle 18 di domenica 13 gennaio a San Siro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, essendo partita in gara secca, si continuerà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore per determinare la squadra che passerà il turno.

Anche quest'anno la Coppa Italia è un'esclusiva Rai : tutte le partite della competizione saranno trasmesse in chiaro sui canali della tv di stato. Inter-Benevento andrà in onda in diretta su RaiDue, con collegamento prepartita dalle 17.30 ed ampio post-gara con interviste e commenti.

La Rai offre anche la possibilità di seguire gli eventi trasmessi in modo alternativo rispetto alla classica tv. Su RaiPlay, la piattaforma streaming della tv di stato, si potrà seguire Inter-Benevento in diretta, tramite sito o app. Serve solo una connessione internet per poter avere accesso allo streaming dell'incontro.

IN DIRETTA SU GOAL

In caso di mancanza di tv o streaming, c'è una strada alternativa per seguire in diretta Inter-Benevento senza perdersi neanche un momento: il racconto minuto per minuto su Goal.com, dalle news del pre-partita ad ogni azione, fino alla chiusura dell'incontro.

Spalletti dovrebbe confermare un Icardi sotto la luce dei riflettori per il caos legato al rinnovo a guidare un attacco completato da Candreva (o Politano) e Keita. In mediana spazio a Gagliardini, Dalbert terzino sinistro. Ranocchia e Padelli, ancora mai impiegati in campionato, sono pronti al debutto stagionale.

Bucchi proverà a sfruttare nel migliore dei modi la 'vetrina' offerta da San Siro e con ogni probabilità si affiderà all'undici tipo, con Coda e Roberto Insigne a guidare il 3-5-2 che tanto bene sta facendo in Serie B.

INTER (4-3-3): Padelli; D’Ambrosio, Skriniar, Ranocchia, Dalbert; Gagliardini, Brozovic, Joao Mario; Candreva, Icardi, Keita.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Antei, Di Chiara; Letizia, Del Pinto, Bandinelli, Tello, Improta; Insigne, Coda.

L'AVVERSARIA AI QUARTI

Il tabellone della Coppa Italia è stato designato all'inizio della stagione: il cammino dal primo turno alla finale è dunque pre-determinato per ogni squadra, con sfide in partita secca fino alle semifinali. La squadra che avanzerà tra Inter e Benevento incrocerà la vincente del confronto tra Lazio e Novara, in programma oggi alle 15.