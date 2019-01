DIRETTA: Inter-Benevento LIVE - dove vederla in tv e streaming

L'Inter ospita il Benevento in gara unica per gli ottavi di Coppa Italia, la vincente affronterà ai quarti la Lazio che ha battuto il Novara.

L'Inter apre il suo 2019 a 'San Siro' contro il Benevento in una gara unica a eliminazione diretta valida per gli ottavi di Coppa Italia. La vincente di questa sfida affronterà ai quarti la Lazio dopo che i biancocelesti ieri hanno battuto 4-1 il Novara.

Per l'Inter si tratta del debutto in questa edizione della Coppa Italia mentre il Benevento si è conquistato gli ottavi superando Imolese, Udinese e Cittadella.

La gara si giocherà a porte chiuse per la sanzione inflitta ai nerazzurri dal Giudice Sportivo dopo i cori contro Koulibaly durante Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre.

INTER-BENEVENTO: CURIOSITÀ

Inter e Benevento non si sono mai affrontate in Coppa Italia in precedenza.

L’Inter ha vinto entrambe le partite di Serie A disputate contro il Benevento; tuttavia l’unico successo esterno dei campani nel massimo campionato è arrivato proprio al Meazza (1-0 contro il Milan ad aprile).

L’Inter non ha segnato nelle ultime due partite di Coppa Italia: mai nella loro storia i nerazzurri sono rimasti senza trovare la rete per tre partite di fila nella competizione.

Il Benevento ha vinto le prime tre gare della Coppa Italia 2018/19: i campani non avevano mai ottenuto più di due successi consecutivi nella competizione.

Il Benevento ha sconfitto l’Udinese in trasferta nel terzo turno della Coppa Italia in corso: le streghe non hanno mai conquistato due vittorie esterne di fila nella competizione.

L’Inter ha superato gli ottavi di finale in 14 delle ultime 15 partecipazioni alla Coppa Italia, nelle ultime due edizioni i nerazzurri si sono però qualificati ai supplementari (nel 2016/17 contro il Bologna) e ai calci di rigore (nel 2017/18 contro il Pordenone).

Il Benevento disputa per la prima volta gli ottavi di finale della Coppa Italia.

Mauro Icardi ha realizzato una rete in otto presenze in Coppa Italia con l’Inter (0.25 gol a partita): è la competizione nella quale l’argentino ha la peggior media realizzativa con la maglia nerazzurra in carriera.

Le sei reti realizzate dal Benevento in questa edizione della Coppa Italia sono arrivate da sei marcatori diversi.

Federico Ricci ha già giocato tre partite, tutte in Serie A, allo stadio Giuseppe Meazza: se dovesse giocare in questo match, sarebbe per lui la quarta sfida giocata a San Siro sempre con una maglia diversa (dopo Sassuolo, Genoa e Crotone).

INTER-BENEVENTO: DIRETTA TV E STREAMING

Inter-Benevento, come tutte le partite di Coppa Italia, verrà trasmessa in esclusiva dalla Rai su Rai 2. La gara, che si giocherà oggi alle ore 18, sarà visibile anche in streaming tramite Rai Play.

Sarà possibile seguire Inter-Benevento in diretta testuale su Goal, dal pre-partita a dopo il fischio finale, a partire dalle ore 17.