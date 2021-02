Formazioni Napoli-Granada: Gattuso con la difesa a 3

Napoli chiamato a rimontare il 2-0 di Granada nel ritorno dei sedicesimi di Europa League: 3-4-1-2 con Elmas a sinistra e Politano-Insigne.

L' Europa League resta uno degli obiettivi stagionali per il Napoli, complicatosi maledettamente la vita nell'andata dei sedicesimi: in Spagna il Granada ha ottenuto un prezioso 2-0 che autorizza a pensieri positivi per quanto riguarda il ritorno, in programma oggi alle ore 18.55 al 'Diego Armando Maradona'.

Gli azzurri sono obbligati a vincere con almeno tre goal di scarto per passare il turno o, in alternativa, strappare un 2-0 che allungherebbe le ostilità ai tempi supplementari ed, eventualmente, alla lotteria dei calci di rigore.

Una posizione di partenza decisamente scomoda per Gattuso, intenzionato a riproporre la difesa a tre composta da Rrahmani, Maksimovic e Koulibaly davanti alla porta di Meret. Tante le defezioni in attacco: out contemporaneamente Lozano, Petagna e Osimhen, Mertens convocato ma destinato a partire dalla panchina: Spazio così a Politano e Insigne di punta sostenuti da Zielinski.

Di Lorenzo ed Elmas (come esterno sinistro) a presidiare le corsie laterali, Fabian Ruiz e Bakayoko ad offrire un mix di qualità e fisicità nella zona nevralgica del campo.

Granada con Molina come punto di riferimento dell'attacco, coadiuvato da Kenedy, Montoro, Brice e Machis in fase di possesso. Gonalons frangiflutti davanti alla difesa composta da Foulquier, Duarte, German e Neva. Tra i pali Rui Silva.

NAPOLI (3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne.

GRANADA (4-1-4-1): Rui Silva; Foulquier, Duarte, German, Neva; Gonalons; Kenedy, Montoro, Brice, Machis; Molina.