Napoli-Granada dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Napoli e Granada si sfidano nel ritorno dei sedicesimi di Europa League: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-GRANADA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Granada

• Data: giovedì 25 febbraio 2021

• Orario: 18:55

• Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport

• Streaming: Sky Go, Now TV

Missione decisamente complicata quella del Napoli: gli azzurri, reduci dallo 0-2 incassato sul campo del Granada, sono chiamati alla 'remuntada' nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Una partita difficile, come già appurato nel primo round disputato giovedì scorso in Spagna, dove i goal di Herrera e Kenedy costringeranno la squadra di Gattuso a compiere una sorta di 'impresa' per tentare di guadagnarsi la qualificazione agli ottavi.

Il Napoli, per passare il turno ed eliminare il Granada, avrà bisogno di vincere 3-0 o comunque battere gli andalusi con tre goal di scarto. Il 2-0 al 90', manderebbe le due formazioni ai tempi supplementari.

Tutto su Napoli-Granada: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv in streaming.

ORARIO NAPOLI-GRANADA

Napoli-Granada si gioca giovedì 25 febbraio 2021 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: fischio d'inizio previsto alle ore 18:55.

La partita di Europa League sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da Sky, detentrice dei diritti del torneo continentale: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 del digitale terrestre) e Sky Sport (254 del satellite).

Napoli-Granada sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati, scaricando l'app su pc, smartphone o tablet.

Il match tra azzurri e spagnoli andrà in onda anche su Now TV: occorrerà registrarsi al sito e acquistare uno dei pacchetti disponibili seguendo le linee guida del portale.

IN DIRETTA SU GOAL

La partita tra il Napoli e il Granada verrà raccontata anche da Goal: diretta testuale col pregara, le formazioni delle due squadre e le azioni salienti dell'incontro di Europa League.

Emergenza totale in attacco per il Napoli, che deve ancora recuperare pienamente Mertens e non avrà a disposizione nemmeno Osimhen, oltre a Petagna e Lozano. Elmas agirà quindi nel tridente leggero con Politano e Insigne. Per il resto, Meret tra i pali, retroguardia composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui; mediana con Fabian Ruiz, Bakayoko e Zielinski.

Nel Granada spazio al trio Machis-Montoro-Kenedy a sostegno di Molina, con l'ex romanista Gonalons a fare filtro e dettare i tempi a centrocampo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Elmas.

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Victor Diaz, Duarte, German, Neva; Herrera, Gonalons, Machis; Montoro, Kenedy; Molina.