Cosa serve al Napoli per gli ottavi di Europa League

Il Napoli è stato sconfitto nell'andata dei sedicesimi di Europa League: servirà l'impresa allo Stadio Diego Armando Maradona.

Una partenza a dir poco difficile nell'andata dei sedicesimi di Europa League per il Napoli . Due goal per il Granada a inizio gara e sconfitta pesante per gli azzurri di Rino Gattuso in vista di un possibile approdo agli ottavi della competizione.

K.o in terra spagnola, il Napoli dovrà rimontare allo Stadio Diego Armando Maradona per poter approdare alla fase successiva del torneo. 2-0 nella gara d'andata e spagnoli avanti per giocare gli ottavi di Europa League il prossimo marzo.

NAPOLI AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE SE...

Batte il Granada con tre goal di scarto (3-0, 4-1 e via dicendo) o più

Batte il Granada per 2-0 nei supplementari per poi vincere ai supplementari con un goal in più o ai rigori

NAPOLI FUORI DALL'EUROPA LEAGUE SE...