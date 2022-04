Probabili formazioni Manchester City-Real Madrid: pronto Camavinga

Ci siamo, via alle semifinali di Champions League 2021/2022. Il Manchester City di Guardiola e il Real Madrid di Ancelotti in battaglia per conquistare la finalissima prevista a Parigi a maggio: primo match in terra britannica, con il ritorno previsto in Spagna a inizio mese prossimo.

Sia Manchester City che Real Madrid sono a caccia della doppietta campionato-Champions: i Citizens non hanno mai vinto il massimo trofeo, mentre i Blancos sono di gran lunga la compagine con più titoli nella storia della competizione continentale.

Benzema e soci sono inoltre virutalmente vincitori della Liga, con ufficialità in arrivo il prossimo turno, mentre De Bruyne e compagni devono vedersela punto su punto con il Liverpool di Klopp per conquistare la Premier League 2022.

Il Manchester City scenderà in campo con Mahrez e Bernardo Silva come esterni, con Foden prima punta. Rodri e Gundogan completeranno il reparto insieme a De Bruyne, mentre Aké e Walker giocheranno da terzini. Di fronte ad Ederson spazio per Stones e Laporte. Cancelo squalificato.

Il Real Madrid recuperara Militao in difesa, Alaba al suo fianco. Nacho e Vazquez sulle fasce, al centro Modric e Kroos insieme a Camavinga. Valverde completerà il tridente insieme a Vinicius e Benzema, a caccia di goal e trofei per il Pallone d'Oro. Casemiro non è al meglio.



MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Aké; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Nacho; Modric, Kroos, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinicius.