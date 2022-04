MANCHESTER CITY-REAL MADRID CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Guardiola contro Ancelotti, Manchester City contro Real Madrid. Semifinale d'andata di Champions League, ad un passo dal traguardo della finalissima: parata di stelle in terra inglese per il match tra i Citizens Campioni d'Inghilterra e i Blancos a caccia della doppietta Liga-coppa europea.

Il Manchester City arriva in semifinale di Champions dopo aver eliminato l'Atletico Madrid, con un successo di misura all'andata e il pari con rissa finale nel ritorno. Il Real Madrid ha invece avuto la meglio sul Chelsea all'andata, perdendo di misura al ritorno.

Sarà una gara fondamentale anche in chiave Pallone d'Oro, considerando come l'eventuale successo potrebbe spingere De Bruyne verso il titolo, ma nella corsa al trofeo individuale più importante di tutti è favorito Benzema, con Lewandowski in lotta nonostante l'eliminazione europea.

In questa pagina tutte le informazioni su Manchester City-Real Madrid, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER CITY-REAL MADRID

La sfida d'andata valida per le semifinali di Champions League tra Manchester City e Real Madrid è prevista martedì 26 aprile 2022: appuntamento allo Stadio Etihad di Manchester, calcio d'inizio alle ore 21.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-REAL MADRID IN TV

Manchester City-Real Madrid sarà trasmessa in diretta sia in chiaro da Mediaset su Canale 5 (canale numero 5 del digitale terrestre), sia da Sky. Per coloro che sono abbonati all’emittente satellitare, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213) e infine Sky Sport (canale 251)

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista di Sky per Manchester City-Real Madrid sarà Andrea Marinozzi, con Beppe Bergomi commentatore tecnico. Mediaset non ha ancora rivelato il duo in telecronaca.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID IN DIRETTA STREAMING

Il big match tra Manchester City e Real Madrid potrà essere seguito anche in diretta streaming. Mediaset proporrà l’evento in chiaro su Mediaset Infinity, mentre gli abbonati di Sky potranno seguire il match attraverso Sky Go. Gara disponibile su spositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, attraverso le apposite app con sistemi Android e iOS.

Da pc e notebook basterà sintonizzarsi sul sito ufficiale di Mediaset, mentre per Sky Go è necessario scaricare l'app sul desktop.

L'articolo prosegue qui sotto

L'alternativa finale è NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport la possibilità di seguire anche le partite di Champions .

La gara tra Manchester City e Real Madrid verrà raccontata in diretta testuale anche su GOAL: avvicinamento alla partita, formazioni ufficiali, azioni minuto per minuto e racconto post match.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-REAL MADRID

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Aké; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Nacho; Modric, Kroos, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinicius.