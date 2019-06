Il figlio di Reyes al Real Madrid: giocherà nella cantera

Jose Antonio Reyes Lopez sulle orme del padre. Il figlio maggiore del calciatore scomparso tragicamente a inizio giugno in un incidente stradale, infatti, ha firmato col .

Ad annunciarlo è stato il ragazzo tramite un post pubblicato su Instagram e foto con la divisa ufficiale del suo nuovo club.

"Sono molto contento e orgoglioso di iniziare una nuova tappa nel Real Madrid. Ringrazio tutte le persone che mi hanno appoggiato e hanno confidato in me, specialmente la mia famiglia. Continuo a lavorare e a imparare con umiltà!".

Reyes junior nell'ultima stagione ha giocato nella cantera del e ha vinto il campionato di categoria con dieci punti di vantaggio sull' B. Un risultato per cui sono stati decisivi i 30 goal segnati da Reyes, che di ruolo fa l'attaccante.

Il piccolo Reyes, subito dopo la morte del padre, aveva ricordato sempre con un lungo post su Instagram il loro bellissimo rapporto.

"Ero e sarà sempre orgoglioso di te, papà. Non passavamo insieme tutto il tempo che volevamo ma solo io e te sappiamo quanto ci amiamo. So che dal cielo ti prenderai cura di me e non ti dimenticherò mai".