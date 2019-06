Morte Reyes, commovente messaggio del figlio: "So che ti prenderai cura di me"

Il figlio maggiore di Reyes saluta il padre su Instagram: "Sarò sempre orgoglioso di te". Moreno lo ricorda dopo la vittoria della Champions.

La tragica morte di Josè Antonio Reyes, rimasto vittima di un grave incidente stradale, ha ovviamente sconvolto l'intero mondo del calcio che da ieri lo ricorda con grande affetto.

A commuovere tutti è ora il messaggio di saluto pubblicato dal figlio maggiore di Reyes, Jose, sul proprio profilo Instagram.

"Questo è l'ultimo giorno che abbiamo passato insieme, papà. Quel giorno hai dato consigli come fai sempre, ma oggi te ne sei andato e non tornerai più. E' una giornata molto dura per me. Ero e sarà sempre orgoglioso di te, papà. Non passavamo insieme tutto il tempo che volevamo ma solo io e te sappiamo quanto ci amiamo. So che dal cielo ti prenderai cura di me e non ti dimenticherò mai. Ti voglio bene papà".

Come detto a ricordare Reyes sono stati anche tanti ex compagni tra cui Alberto Moreno, in panchina per novanta minuti in - ma che al termine della partita ha celebrato la vittoria della indossando una maglietta dedicata proprio allo sfortunato giocatore.

Reyes infatti era stato compagno di Moreno ai tempi del e il terzino spagnolo non è riuscito a trattenere le lacrime. La gioia più grande per lui è purtroppo arrivata nel giorno più triste.