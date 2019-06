Morte Reyes, Florentino Perez si farà carico del figlio fino ai 18 anni

Bellissimo gesto da parte del presidente del Real Madrid Florentino Perez, che sosterrà economicamente il figlio di Reyes fino ai 18 anni.

La tragica scomparsa di Josè Antonio Reyes, vittima di un incidente stradale a soli 35 anni, ha scosso l'intero mondo del calcio: tantissimi i messaggi di supporto per la famiglia dell'ex , ma il presidente Blancos Florentino Perez si è reso protagonista di un bellissimo gesto.

Come riferito da Cristobal Soria durante la trasmissione 'El Chiringuito', il patron delle Merengues ha annunciato che si farà carico di tutte le spese riguardanti il figlio di Reyes fino al compimento dei 18 anni di età.

"Non preoccuparti, di lui mi occuperò io", avrebbe detto Perez allo stesso Soria: una bellissima iniziativa da parte del presidente di un club rivale come il Real Madrid.

Il figlio maggiore aveva scritto un commovente messaggio poco dopo la tragica notizia: "Sarò sempre orgoglioso di te, so che dal cielo ti prenderai cura di me e non ti dimenticherò mai".