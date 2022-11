Il duro attacco di Tebas ad Andrea Agnelli: “Le dimissioni una grande notizia”

Il presidente de LaLiga, Javier Tebas, attraverso Twitter lancia un duro attacco: “Avete manipolato bilanci, valutazioni e documenti”.

Il terremoto societario avvenuto nelle ultime ore in casa Juventus, sta avendo grande eco internazionale.

Le dimissioni in blocco del CdA bianconero, le indagini in corso, la lunga sequela di comunicati e la fine dell’era Andrea Agnelli, stanno facendo discutere moltissimo e, in attesa di capire come si evolveranno le cose e cosa accadrà in futuro, c’è già chi ha deciso di schierarsi in maniera convinta.

Il presidente de LaLiga, Javier Tebas, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter, ha lanciato un duro attacco ad Andrea Agnelli.

Caro @andagn avete "manipolato" bilanci, valutazioni, documenti, per "ingannare" le autorità pubbliche, gli sportivi, gli azionisti, i tifosi... e avete anche voluto ingannare il mondo del calcio con la bontà della SUPERLEGA, le vostre dimissioni sono una GRANDE NOTIZIA. pic.twitter.com/spKRfPazO0 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 29, 2022

“Caro Andrea Agnelli avete "manipolato" bilanci, valutazioni, documenti, per "ingannare" le autorità pubbliche, gli sportivi, gli azionisti, i tifosi… e avete anche voluto ingannare il mondo del calcio con la bontà della SUPERLEGA, le vostre dimissioni sono una GRANDE NOTIZIA”.

Nelle scorse ore LaLiga aveva chiesto immediate sanzioni da parte della UEFA contro la Juventus attraverso un lungo comunicato ufficiale.