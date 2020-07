Dove vedere Napoli-Roma in tv e streaming

Il Napoli sfida la Roma nel Derby del Sole della 30ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Gennaro Gattuso e la di Paulo Fonseca si fronteggiano nel Derby del Sole o Derby del Sud, uno dei match clou della 30ª giornata di , che sarà anche il posticipo domenicale serale di questo turno di campionato. I partenopei e i giallorossi duellano in classifica per le posizioni immediatamente a ridosso della zona Champions League. A differenza dei giallorossi, i campani hanno la certezza di disputare l' nella prossima stagione grazie alla vittoria della Coppa .

Le due formazioni si sono sfidate altre 72 volte in Serie A in casa dei campani: il bilancio è favorevole al Napoli con 31 vittorie a fronte di 22 pareggi e 19 affermazioni dei capitolini. La Lupa, tuttavia, ha vinto due delle ultime 3 sfide giocate al San Paolo (un pareggio).

L'ultimo successo casalingo degli azzurri nel Derby del Sole risale al 1° novembre 2014, con un 2-0 della squadra allenata da Rafa Benítez sui giallorossi di Rudi Garcia targato Higuain e Callejón.

Il Napoli ha ottenuto una una serie positiva di 5 vittorie consecutive in campionato prima del confronto infrasettimanale contro l'Atalanta, mentre la Roma ha collezionato 3 vittorie di fila e una sconfitta contro il Milan prima della sfida contro l'Udinese.

Fra i partenopei, il polacco Arkadiusz Milik è il miglior marcatore stagionale in campionato con 10 reti, il bosniaco Edin Dzeko è invece il bomber della Lupa con 14 goal all'attivo. Il difensore del Napoli Kostas Manolas è il grande ex della partita, avendo disputato 156 partite e segnato 5 reti in Serie A con la maglia del Napoli.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-ROMA

Napoli-Roma si giocherà la sera di domenica 5 luglio 2020 nella cornice dello Stadio San Paolo di Napoli e senza spettatori sugli spalti, in rispetto del protocollo siglato per contrastare la diffusione della pandemia da Coronavirus. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 21.45.

DOVE VEDERE NAPOLI-ROMA IN TV E STREAMING

Il Derby del Sole Napoli-Roma sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 256 del satellite).

La gara sarà visibile per gli abbonati Sky anche in diretta , mediante Sky Go, su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, per mezzo della app, e su personal computer e notebook, tramite collegamento sul sito ufficiale della piattaforma.

Per tutti gli altri la soluzione è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che, previo acquisto di uno dei pacchetti offerti, offre la visione anche delle partite della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ROMA

Gattuso avrà Allan come unico indisponibile, potendo disporre per il resto dell'intera rosa. Davanti probabile ritorno nel tridente offensivo di Politano al posto di Callejón. Con l'ex nerazzurro dovrebbero esserci Mertens come punta centrale e Insigne largo a sinistra. In mediana Demme si candida al ruolo di playmaker, con Fabian Ruiz e Zielinski possibili mezzali. Rebus in difesa, viste le tante opzioni disponibili: Di Lorenzo e Ghoulam sono favoriti per agire da esterni bassi, come Maksimovic al centro sull'ex Manolas per far coppia con Koulibaly. Fra i pali Ospina parte in vantaggio su Meret.

Fonseca ritroverà Veretout e Lorenzo Pellegrini dopo il turno di squalifica contro l' . I due giocatori riprenderanno i loro rispettivi posti da titolare in squadra: il francese in mediana accanto a Cristante, l'italiano sulla trequarti, dove è bagarre per gli altri due posti. Carles Pérez e Kluivert sembrano avere un leggero vantaggio sulla concorrenza di Under, Pastore e Perotti. Per il resto Dzeko sarà il centravanti e c'è qualche dubbio per quanto riguarda i due terzini. La scelta potrebbe ricadere su Zappacosta a destra e Kolarov a sinistra, con Smallign e Mancini a formare la coppia centrale. Fra i pali, considerato l'infortunio di Pau López, giocherà ancora Mirante.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Pérez, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko.