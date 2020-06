Roma-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma cerca il riscatto ospitando l'Udinese: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 2 luglio 2020

2 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Brusca frenata per la corsa della Roma, che dopo tre vittorie di fila cade sul campo del e si allontana dal quarto posto, obiettivo dichiarato della società giallorossa e fondamentale traguardo per le finanze del club. La Lupa cerca il riscatto ospitando l'Udinese, che non vince addirittura da ben nove giornate in campionato.

Per trovare una vittoria dei bianconeri in questo torneo bisogna andare indietro di diversi mesi: l'ultima volta risale infatti al 12 gennaio nel match casalingo vinto 3-0 contro il con reti di Okaka, Sema e De Paul. Da allora sono arrivate cinque sconfitte e quattro pareggi: un trend negativo che proietta la squadra di Gotti in caduta libera verso la zona 'rossa' della classifica.

I precedenti sorridono nettamente alla formazione capitolina, che nelle ultime dieci sfide contro l'Udinese ha ottenuto ben nove vittorie: l'unica sconfitta risale al novembre 2018, quando i bianconeri si imposero in casa ancora con De Paul.

Sono invece ben 91 i precedenti totali tra le due squadre con un bilancio nettamente a favore della Roma: vincente per 47 volte, con 21 sconfitte e 23 pareggi.

In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-UDINESE

Roma-Udinese verrà giocata la sera di giovedì 2 luglio 2020 nello stadio Olimpico di Roma e in assenza di pubblico, come previsto dal protocollo adottato per contenere la pandemia da Coronavirus. Il fischio d'inizio della gara, che chiuderà la 29ª giornata di , è fissato alle ore 21.45.

La gara Roma-Udinese sarà trasmessa in diretta e in esclusiva televisiva da Sky, in particolare sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Roma-Udinese potrà essere seguita da tutti i clienti Sky anche in diretta tramite la piattaforma Sky Go. Su pc e notebook, ma anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet gli appassionati potranno vedere il match collegandosi al sito ufficiale o scaricando l'applicazione per sistemi Android e iOS.

Sarà inoltre possibile vedere Roma-Udinese aquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che permette di vedere anche le partite di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire su Goal Roma-Udinese tramite una diretta testuale. Collegandovi al portale troverete tutti gli aggiornamenti in diretta minuto per minuto della sfida dei giallorossi all'Olimpico. Tutti gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Fonseca deve ancora rinunciare a Pau Lopez: tra i pali ci sarà ancora Mirante, conferma per la coppia difensiva Mancini-Smalling, mentre cambiano i terzini con Bruno Peres e Kolarov al posto di Zappacosta e Spinazzola. Vilar e Pastore al posto degli squalificati Veretout e Pellegrini, Under in vantaggio su Carles Perez per un posto sulla corsia di destra.

Lasagna e Okaka guidano il reparto offensivo bianconero, occasione per Walace in cabina di regia al posto dell'infortunato Mandragora, con De Paul e Fofana interni. Sema e Stryger Larsen sulle corsie esterne, in difesa De Maio e Samir ai lati di Nuytinck.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Vilar; Under, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Zeegelar; Okaka, Lasagna.