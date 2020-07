Dove vedere Napoli-Milan in tv e streaming

Napoli e Milan si contendono il quinto posto nel posticipo domenicale della 32ª giornata: le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

-Milan è un incrocio che vale il quinto posto. e a distanza siderale, ma la trentaduesima giornata di vede sfidarsi due tra le squadre più in forma del momento capaci di risalire e piazzarsi alle spalle del quartetto di testa.

Il Napoli, con quattro vittorie su cinque dalla ripresa post-Covid, ha lanciato un segnale forte al campionato e alimentato rimpianti per ciò che sarebbe potuto essere e non è stato; il , dal canto suo, si gode un Rebic in stato di grazia, un Pioli capace di trovare la quadra dal punto di vista tattico e uno Zlatan Ibrahimovic rientrato in gran forma dall'infortunio sia fisicamente che mentalmente.

La squadra allenata da Gattuso, col trionfo in Coppa , è già certa di un posto nella prossima ma vuole dare continuità al progetto anche in vista del match di Champions col ad agosto e dell'annata ventura. Il Milan, invece, sta macinando punti e risultati per strappare un posto nelle competizioni europee del 2020/2021.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-MILAN

Napoli-Milan si giocherà domenica 12 luglio allo stadio 'San Paolo' di Napoli: fischio d'inizio della partita, fissato alle ore 21:45.

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN IN TV E STREAMING

Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite).

Come di consueto, gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire la sfida anche in diretta su dispositivi come tablet e smartphone mediante l’app Sky Go, oppure su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Un’ulteriore opzione per seguire Napoli-Milan in streaming è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che, previo acquisto di uno dei pacchetti offerti, offre la visione anche delle partite della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MILAN

Rino Gattuso disegnerà il suo Napoli con il consueto 4-3-3. Tra i pali si dovrebbe rivedere Ospina, mentre la coppia centrale di difesa sarà composta da Maksimovic e Koulibaly. A centrocampo, Demme dovrebbe sistemarsi in cabina di regia, con Fabian Ruiz e Zielinski favoriti su Allan ed Elmas per le maglie da interni di destra e sinistra. In attacco Callejon potrebbe completare il tridente con Mertens ed Insigne.

Stefano Pioli si affiderà ad un 4-2-3-1 nel quale Zlatan Ibrahimovic agirà da unica punta. A suo supporto dovrebbe esserci un trio composto da Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic. Nessuna novità in mediana, dove Kessié e Bennacer faranno da frangiflutti davanti alla difesa, mentre presidiare l’out di destra dovrebbe essere Conti.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.