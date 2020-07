Probabili formazioni Napoli-Milan: Mertens sfida Ibrahimovic

Napoli-Milan è il posticipo della domenica di Serie A: in palio il sesto posto, Gennaro Gattuso sfida il suo passato.

Incrocio tra due delle squadre più in forma del momento, un turbinio di ricordi per Gennaro Gattuso che affronta una fetta importante del suo passato: - è più di una semplice partita e promette spettacolo, tanto spettacolo.

Partenopei e rossoneri sono divisi in classifica da soli due punti (51 vs 49): c'è l'occasione, dunque, per i primi di consolidare il sesto posto e per i secondi di sorpassare proprio gli avversari, peraltro già certi di un posto nella prossima .

Non il Milan, chiamato a dare il massimo in questo finale di stagione per non avere rimpianti alla fine: i successi contro e hanno migliorato umore e convinzione di poter fare bene, al netto delle voci su un approdo di Ralf Rangnick in panchina al posto di Stefano Pioli il prossimo anno.

Ibrahimovic sarà il terminale offensivo di riferimento del 'Diavolo', con Rebic nella posizione ibrida del trequartista/seconda punta. Conferma per Saelemaekers, Calhanoglu verso il ritorno dal 1'. Solita coppia Kessié-Bennacer in mediana, assodato anche il reparto difensivo a protezione della porta di Gianluigi Donnarumma.

Napoli con il tridente che da sette anni a questa parte sta facendo sognare i tifosi: Callejon e Insigne a supporto della punta centrale Mertens, verso la panchina Milik. Lobotka dovrebbe spuntarla su Demme in cabina di regia, dietro si rivedranno Koulibaly (che ha scontato il turno di squalifica) e Ospina, recuperato dai problemi fisici.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-MILAN

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic.

