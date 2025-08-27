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Stefano Silvestri

Dove vedere Napoli-Cagliari in diretta TV e streaming?

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Napoli vs Cagliari
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Cagliari

Il Napoli sfida l'avversaria contro cui ha vinto il suo quarto Scudetto a maggio: dove vedere la gara del Maradona in tv e streaming.

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Di nuovo Napoli-Cagliari. Come nell'ultima giornata dello scorso campionato, la gara che ha consentito alla squadra di Antonio Conte di laurearsi campione d'Italia e al club partenopeo di mettersi in bacheca il quarto Scudetto della propria storia.

I tifosi del Napoli e del Cagliari, in attesa della partita, informarsi su siti di scommesse e sui bonus di benvenuto come William Hill ad esempio. L'operatore potrebbe richiedere al momento della registrazione o del versamento l'utilizzo di un codice promozionale William Hill per aderire occasionalmente alle iniziative attive.

Vedi solo quello che vuoi vedere

Il teatro è lo stesso, ovvero il Diego Armando Maradona, ma questa volta si gioca per la seconda giornata della Serie A 2025/2026. All'esordio il Napoli ha fatto il proprio dovere, battendo in casa sua il neopromosso Sassuolo, mentre il Cagliari ha racimolato un pareggio in extremis contro la Fiorentina.

Napoli e Cagliari, dopo essersi sfidate, torneranno in campo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali: entrambe giocheranno sabato 13 settembre, rispettivamente contro Parma e Fiorentina.

Dove si potrà vedere Napoli-Cagliari, match in programma al Maradona sabato 30 agosto 2025 con calcio d'inizio alle 20.45, in diretta tv e streaming? Tutte le informazioni utili.

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Dove vedere Napoli-Cagliari in diretta: canale tv e streaming

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Napoli-Cagliari è un'esclusiva DAZN e come tale sarà visibile sia in diretta tv che in diretta streaming: nel primo caso scaricando l'app su un moderno televisore compatibile con il servizio e nel secondo su un qualsiasi dispositivo mobile, come un cellulare, un computer o un tablet, con l'alternativa dell'accesso al sito ufficiale della piattaforma.

Chi presenterà e racconterà Napoli-Cagliari:

  • Telecronista e seconda voce: Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini

Napoli-Cagliari: data e orario del fischio d'inizio

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Chi trasmette Napoli-Cagliari in diretta TV e in streaming?

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Napoli-Cagliari: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Formazioni Napoli - Cagliari

NapoliHome team crest

4-1-4-1

Formazione

3-5-1-1

Home team crestCGL
1
A. Meret
37
L. Spinazzola
5
J. Jesus
13
A. Rrahmani
22
C
G. Di Lorenzo
68
S. Lobotka
99
A. Zambo Anguissa
21
M. Politano
8
S. McTominay
11
K. De Bruyne
27
L. Lucca
1
E. Caprile
26
Y. Mina
28
G. Zappa
6
S. Luperto
33
A. Obert
14
C
A. Deiola
8
M. Adopo
16
M. Prati
2
M. Palestra
90
M. Folorunsho
94
S. Esposito

3-5-1-1

CGLAway team crest

NAP
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Conte

CGL
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Pisacane

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Come stanno Napoli e Cagliari

Il Napoli, come detto, ha esordito in maniera molto brillante nel nuovo campionato nonostante l'assenza per infortunio di Lukaku: gli uomini di Conte hanno superato per 2-0 il Sassuolo al Mapei Stadium con un goal per tempo, andando a segno prima col solito McTominay e poi con il nuovo acquisto De Bruyne.

Nello scorso weekend è uscito soddisfatto dal campo anche il Cagliari, che proprio in extremis ha strappato un pareggio casalingo contro la Fiorentina: Luperto ha firmato l'1-1 in pieno recupero dopo il vantaggio viola con Mandragora.

Ultimi risultati

NAP
-Forma

Goal segnato (subito)
12/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

CGL
-Forma

Goal segnato (subito)
4/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti

NAP

Ultime 5 partite

CGL

3

Vittorie

2

Pareggi

0

Vittorie

10

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

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