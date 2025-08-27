Dove vedere Napoli-Cagliari in diretta TV e streaming?

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Di nuovo Napoli-Cagliari. Come nell'ultima giornata dello scorso campionato, la gara che ha consentito alla squadra di Antonio Conte di laurearsi campione d'Italia e al club partenopeo di mettersi in bacheca il quarto Scudetto della propria storia.

I tifosi del Napoli e del Cagliari, in attesa della partita, informarsi su siti di scommesse e sui bonus di benvenuto come William Hill ad esempio. L'operatore potrebbe richiedere al momento della registrazione o del versamento l'utilizzo di un codice promozionale William Hill per aderire occasionalmente alle iniziative attive.

Vedi solo quello che vuoi vedere

Il teatro è lo stesso, ovvero il Diego Armando Maradona, ma questa volta si gioca per la seconda giornata della Serie A 2025/2026. All'esordio il Napoli ha fatto il proprio dovere, battendo in casa sua il neopromosso Sassuolo, mentre il Cagliari ha racimolato un pareggio in extremis contro la Fiorentina.

Napoli e Cagliari, dopo essersi sfidate, torneranno in campo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali: entrambe giocheranno sabato 13 settembre, rispettivamente contro Parma e Fiorentina.

Dove si potrà vedere Napoli-Cagliari, match in programma al Maradona sabato 30 agosto 2025 con calcio d'inizio alle 20.45, in diretta tv e streaming? Tutte le informazioni utili.

Dove vedere Napoli-Cagliari in diretta: canale tv e streaming

Napoli-Cagliari è un'esclusiva DAZN e come tale sarà visibile sia in diretta tv che in diretta streaming: nel primo caso scaricando l'app su un moderno televisore compatibile con il servizio e nel secondo su un qualsiasi dispositivo mobile, come un cellulare, un computer o un tablet, con l'alternativa dell'accesso al sito ufficiale della piattaforma.

Chi presenterà e racconterà Napoli-Cagliari:

Telecronista e seconda voce: Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini

Napoli-Cagliari: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

Chi trasmette Napoli-Cagliari in diretta TV e in streaming?

Napoli-Cagliari: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 9 R. Lukaku Infortuni e squalifiche 30 L. Pavoletti

Come stanno Napoli e Cagliari

Il Napoli, come detto, ha esordito in maniera molto brillante nel nuovo campionato nonostante l'assenza per infortunio di Lukaku: gli uomini di Conte hanno superato per 2-0 il Sassuolo al Mapei Stadium con un goal per tempo, andando a segno prima col solito McTominay e poi con il nuovo acquisto De Bruyne.

Nello scorso weekend è uscito soddisfatto dal campo anche il Cagliari, che proprio in extremis ha strappato un pareggio casalingo contro la Fiorentina: Luperto ha firmato l'1-1 in pieno recupero dopo il vantaggio viola con Mandragora.

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