Dove vedere Lazio-Milan in tv e streaming

La Lazio ospita il Milan nell'anticipo serale della 30ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Simone Inzaghi sfida in casa il di Stefano Pioli nel secondo anticipo della 30ª giornata di . I capitolini sono secondi in classifica con 68 punti, frutto di 21 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, e hanno sempre 4 lunghezze di ritardo dalla capolista , i milanesi invece si trovano al 7° posto con 42 punti e un cammino di 12 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte e inseguono un piazzamento per l' .

L'Aquila viene da 3 vittorie, fra cui quella recente contro il Torino, e una sconfitta contro l' nelle ultime 4 gare giocate in campionato, il Diavolo invece, opposto alla SPAL nel turno infrasettimanale alla , ha collezionato nei precedenti 4 confronti un pareggio, una sconfitta e 2 successi di fila contro e .

Sono 76 i precedenti in Serie A in casa della Lazio fra le due formazioni, e vedono una prevalenza del segno X, occorso in 36 occasioni, a fronte di 21 successi del Milan e 19 affermazioni biancocelesti. La Lazio è imbattuta fra le mura amiche contro il Milan da 3 partite, con un parziale di 2 pareggi e una vittoria. L'ultimo exploit dei rossoneri a Roma in campionato risale al 1° novembre 2015, quando il Milan di Mihajlovic battè la Lazio, allora guidata dall'attuale tecnico rossonero Stefano Pioli, per 3-1.

Proprio l'allenatore rossonero è il grande ex del confronto, avendo guidato i biancocelesti dal 2014 al 2016. Ciro Immobile è il capocannoniere della Lazio e della Serie A con 29 reti segnate in 29 presenze, ed è in lotta per la Scarpa d'Oro europea. Tuttavia non sarà della partita per squalifica. mentre il croato Ante Rebic, autore di 8 goal, è il giocatore più prolifico della squadra rossonera nel torneo.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-MILAN

Lazio-Milan si giocherà la sera di sabato 4 luglio 2020 nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma e in assenza di pubblico, come previsto dal protocollo cui deve attenersi il calcio italiano per contrastare la diffusione della pandemia da Coronavirus. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 21.45.

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN IN TV E STREAMING

L'attesa sfida Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti, oltre che su dispositivi mobili come tablet e smartphone, e su pc e notebook, anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure ad una console di gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

La partita sarà visibile in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q per gli utenti DAZN con un abbonamento Sky. Per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, invece, Lazio-Milan sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1.

Una volta terminato il match, gli utenti potranno prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MILAN

Pesanti assenze in attacco per Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno del bomber Immobile e di Caicedo, squalificati. Due le opzioni al vaglio: la prima e più probabile è quella di un passaggio al 3-4-1-1, con Luis Alberto trequartista dietro 'El Tucu' Correa come finto nove, la seconda, invece, l'impiego dal 1' del giovane Adekanye. A centrocampo, ancora indisponibile probabilmente Lucas Leiva, dovrebbe toccare nuovamente a Parolo, che affiancherebbe Milinkovic-Savic. Sulle due fasce Lazzari a destra e Jony a sinistra. In difesa il tecnico piacentino potrebbe disporre nuovamente di Luiz Felipe: se così fosse il brasiliano affiancherebbe Acerbi e Radu nella linea a tre davanti a Strakosha.

Formazione tipo per Pioli, che avrà indisponibili esclusivamente i due infortunati Leo Duarte e Musacchio. Fra i pali agirà Gianluigi Donnarumma, i terzini saranno Conti e Theo Hernández e Kjaer e Romagnoli formeranno la coppia centrale. Davanti alla difesa giostreranno il regista basso Bennacer e Kessié. L'attacco vedrà lo svedese Ibrahimovic come centravanti, supportato sulla trequarti da Castillejo, Calhanoglu e Rebic.Bonaventura e Rafael Leão possibili carte da spendere a partita in corso.

LAZIO (3-4-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Jony; Luis Alberto; Caicedo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.