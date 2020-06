SPAL-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La SPAL sfida il Milan nella 29ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: SPAL-

SPAL- Data: 1 luglio 2020

1 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La SPAL di Gigi Di Biagio ospita in casa il Milan di Stefano Pioli nella 29ª giornata di , in una sfida che mette in palio punti per la zona salvezza e la zona . La situazione di classifica degli estensi è molto complicata, visto che gli emiliani occupano l'ultima posizione della graduatoria assieme al con 18 punti e un cammino di 5 vittorie, 3 pareggi e ben 20 sconfitte.

I milanesi, invece, sono ripartiti forte dopo la ripresa del campionato, e attualmente si trovano al 7° posto a quota 42 punti, frutto di 12 successi, 6 pareggi e 10 sconfitte. Il distacco dalla 6ª piazza, occupata dal , è soltanto di 3 lunghezze.

Il bilancio nei 18 precedenti in Serie A in casa dei biancazzurri è decisamente favorevole ai rossoneri, che a Ferrara non hanno mai perso: 10 le vittorie del Diavolo e 8 i pareggi. Gli ultimi 3 incroci fra le due squadre in casa degli emiliani si sono conclusi tutti con un successo del Milan. L'ultimo pareggio risale addirittura al 27 dicembre 1966 (1-1 targato Bosdaves e Maddè).

Altre squadre

Il miglior marcatore della SPAL è il bomber Andrea Petagna, grande ex del confronto (3 presenze in Serie A con il Milan) assieme a Mattia Valoti, autore di 12 centri stagionali e già ceduto al Napoli per la prossima stagione. Fra i rossoneri spiccano invece gli 8 goal messi a segno dal croato Ante Rebic, mattatore della squadra milanese nella seconda parte di stagione.

La SPAL viene da 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime gare disputate, fra cui la più recente contro il Napoli, mentre il Milan ha collezionato un pareggio, una sconfitta e 2 vittorie consecutive, l'ultima delle quali nel big match contro la Roma. In questa pagina tutte le informazioni su SPAL-MILAN: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SPAL-MILAN

SPAL-Milan si disputerà la sera di mercoledì 1 luglio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara e in assenza di pubblico, come previsto dal rigido protocollo adottato per contrastare la diffusione della pandemia da Coronavirus. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 38ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.45.

La gara SPAL-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Il confronto SPAL-Milan potrà essere seguito dai clienti Sky anche in diretta mediante Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet collegandosi al sito ufficiale della piattaforma o scaricando l'applicazione per sistemi Android e iOS.

I tifosi e gli appassionati potranno inoltre vedere SPAL-Milan in diretta streaming aquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che permette di vedere fra gli altri eventi sportivi anche le partite della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi consentirà di seguire SPAL-Milan anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio fino al termine del match.

Di Biagio dovrebbe puntare sul 3-4-3. Sarà assente in difesa Felipe, squalificato, mentre mancheranno per infortunio il portiere Berisha, l'attaccante Di Francesco e l'altro difensore Zukanovic. Fra i pali agirà ancora Letica, con Cionek, Vicari e Tomovic chiamati a comporre la difesa a tre. In mediana D'Alessandro e Fares dovrebbero presidiare le due corsie laterali, con Castro e Missiroli interni di centrocampo. Il tridente d'attacco vedra Strefezza accanto ai due ex Valoti e Petagna.

Pioli dovrebbe riabbracciare Zlatan Ibrahimovic dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi dalla ripresa del campionato. Ai box per problemi fisici i soli Leo Duarte e Musacchio. Lo svedese dovrebbe riprendere il suo posto come punta centrale, con Rebic che scalerebbe sulla linea dei trequartisti accanto a Castillejo e Calhanoglu. Davanti al portiere Gianluigi Donnarumma, la linea difensiva sarà quella tipo, con Calabria favorito su Conti a destra, Theo Hernández a sinistra e in mezzo la coppia composta da Kjaer e Romagnoli. In mediana il consueto tandem Kessié-Bennacer.

SPAL (3-4-3): Letica; Cionek, Vicari, Tomovic; D'Alessandro, Castro, Missiroli, Fares; Valoti, Petagna, Strefezza.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.