Dove vedere Inter-Milan in tv e streaming

Arriva presto quest'anno il Derby tra Inter e Milan: di seguito tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Finisce la sosta per le nazionali e adesso la torna a fare sul serio. Il campionato riparte con il botto, con un anticipo di sabato che promette spettacolo: il Derby tra e . Subito alla quarta giornata, quest'anno, si sfidano le due squadre milanesi, in un momento di forma esaltante per entrambe, ma soprattutto per i rossoneri.

Il Milan non vorrà bruciare quest'occasione sicuramente. Arriva all'appuntamento contro l'Inter da prima in classifica del campionato, a punteggio pieno, e dopo aver raggiunto la qualificazione all' . Un inizio di stagione che migliore non poteva essere.

Dall'altra parte l'Inter che, certamente è partita bene in campionato con sette punti in tre giornate, ma che nell'ultimo turno ha gettato al vento i tre punti contro la Lazio, ed in più si ritrova in una situazione complicata legata ai contagi da coronavirus in rosa.

Altre squadre

Negli ultimi anni, in Serie A, il Derby ha parlato nerazzurro. Soprattutto nelle ultime due stagioni, l'Inter ha vinto quattro partite su quattro, non lasciando scampo al Milan. L'ultima vittoria in Serie A del Diavolo risale al 31 gennaio del 2016, quando in panchina c'era Sinisa Mihajlovic ed in quella nerazzurra c'era Roberto Mancini.

Proprio per questa ragione, il Milan vuole tornare a vincere un Derby contro l'Inter, in un momento che forse per la prima volta negli ultimi anni vede i rossoneri più in forma dei nerazzurri. Di seguito tutte le informazioni sulla partita, da dove vederla in televisione alle probabili formazioni.

QUANDO SI GIOCA INTER-MILAN

Inter-Milan si giocherà sabato 17 ottobre, in un orario insolito per una sfida del genere, ovvero alle 18: lo scenario sarà ovviamente quello di San Siro, come ormai di consueto davanti a mille spettatori.

DOVE VEDERE INTER-MILAN IN TV E STREAMING

Il Derby di Milano, alla quarta giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

La partita sarà visibile anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno vederla come sempre, mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia su pc e notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma da computer.

Una seconda possibilità per vedere in diretta streaming la partita è costituita inoltre da Now Tv: il servizio live e on demand della tv satellitare, acquistando uno dei pacchetti proposti, offre infatti, fra i vari eventi sportivi, anche la visione delle partite della Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MILAN

Ashley Young, Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan e Ionut Radu sono i giocatori dell'Inter positivi al coronavirus, che quindi non potranno giocare il Derby di Milano. Gravi perdite per Antonio Conte, che in qualche modo si trova a dover operare dellle scelte forzate di formazione, con D'Ambrosio, De Vrij e Kolarov in difesa, Hakimi e Perisic esterni a tutta fascia, Barella, Brozovic e Vidal in mezzo al campo. Lautaro Martinez dovrebbe vincere il ballottaggio con Sanchez e giocare in attacco al fianco di Lukaku.

Stefano Pioli ritrova Zlatan Ibrahimovic, guarito dal coronavirus, ma deve fronteggiare l'assenza di Gabbia, messo in isolamento per lo stesso motivo, al pari di Duarte. Toccherà dunque da subito al recuperato Romagnoli tornare titolare al fianco di Kjaer al centro della difesa. A centrocampo non si toccano Kessié e Bennacer, con Tonali costretto alla panchina. L'assenza di Rebic a sinistra sarà rimpiazzata probabilmente da Brahim Diaz, con Saelemaekers sulla fascia sinistra. L'alternativa è Leao, mentre sembra essere scivolato indietro Castillejo.

INTER (3-5-2-): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku. Lautaro Martinez

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic