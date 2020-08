Dove vedere Inter-Getafe in tv e streaming

Inter e Getafe si sfidano in gara secca negli ottavi di Europa League: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streming.

L'emergenza Coronavirus ha sconvolto la stagione calcistica. Rivoluzionati i calendari dei campionati e delle competizioni continentali, compresa l' : ecco perchè - , valida per gli ottavi di finale, si gioca in partita secca anzichè in match di andata e ritorno.

I nerazzurri sono arrivati agli ottavi dopo essere 'retrocessi' dalla fase a gironi della Champions ed aver eliminato i bulgari del nei sedicesimi di finale, mentre gli spagnoli hanno passato la fase a gruppi dell'Europa League e avuto ragione dell' nel turno seguente.

Chi la spunterà tra Inter e Getafe, ai quarti troverà la vincente dell'incrocio tra Glasgow e .

QUANDO SI GIOCA INTER-GETAFE

Inter-Getafe si gioca mercoledì 5 agosto 2020 alla 'Veltins-Arena' di Gelsenkirchen, in , che sarà anche la sede della Final Eight: calcio d'inizio previsto alle ore 21:00.

DOVE VEDERE INTER-GETAFE IN TV E STREAMING

La partita tra Inter e Getafe, valida per gli ottavi di Europa League, sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky, più precisamente su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 o 482 del digitale terrestre).

Inter-Getafe sarà disponibile anche in grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su pc, smartphone o tablet. Oltre a Sky Go, partita visibile anche su Now TV seguendo le linee guida e acquistando i pacchetti disponibili.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-GETAFE

Inter col dubbio Bastoni-Godin in difesa, mentre sugli esterni Candreva e Young appaiono favoriti rispetto a Moses e Biraghi. Brozovic in regia, Borja Valero si gioca una maglia con Eriksen a sostegno di Lukaku ed uno tra Lautaro o Sanchez.

Nel Getafe occhio al gioiellino Marc Cucurella, mancino corsa e talento, mentre in formazione spicca la presenza di una vecchia conoscenza del nostro campionato come l'ex Allan Nyom.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; B. Valero; Lukaku, Lautaro Martinez.

GETAFE (4-4-2): Sorìa; Suarez, Etxeita, Chema Rodriguez, M. Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Hugo Duro, Mata.