DIRETTA: Inter-Getafe 0-0, risultato e commento LIVE!

INTER-GETAFE: CURIOSITÀ

- e non si sono mai affrontate prima in competizioni europee; inoltre, i nerazzurri hanno vinto solo una delle ultime 12 gare contro squadre spagnole in tutte le competizioni (4 pareggi, 7 sconfitte), ottenendo una vittoria per 3-1 sul in .

- Questa sarà la prima sfida in assoluto per il Getafe con una squadra italiana; in particolare l’Inter sarà il 17ª club differente affrontato dagli spagnoli in una competizione europea.

- L’Inter non ha mai superato gli ottavi di finale di : i nerazzurri sono stati eliminati in questa fase dal nel 2012/13, dal nel 2014-15 e dall’ Francoforte nella scorsa stagione.

- Il Getafe non arrivava a questa fase della competizione tra Coppa UEFA ed Europa League dal 2007/08, quando superò nella doppia sfida il , prima di venire eliminato ai quarti dal .

- L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha vinto sette delle 10 gare da allenatore in Europa League tra e Inter (rimediando per il resto 2 pareggi e una sconfitta), perdendo solo una gara in questo parziale, nel 2013/14 in semifinale contro il Benfica.