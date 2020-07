Calendario Ottavi e Final Eight Europa League: tabellone e partite

Il calendario degli ottavi e della Final Eight di Europa League: il tabellone completo e le partite in programma.

Passati i dubbi sull'eventuale stop definitivo della competizione, alla pari della , anche l' tornerà ad agosto. In piena estate si deciderà la vincente della seconda competizione continentale, senza tifosi in loco ma comunque in migliaia a seguire gli eventi.

Ancora due le squadre italiane in gioco, ovvero e : entrambe sono decise a riportare l'Europa League in , visto che per il Belpaese il trofeo manca oramai dal 1999, quando a trionfare nell'allora Coppa UEFA fu il Parma di Malesani.

Ancora da disputare il ritorno degli ottavi di finale per le squadre di Europa League, per poi affrontare quarti, semifinale e, ovviamente, finale, in gara secca. Per Roma e Inter, invece, ci sarebbero dovute essere sia andata che ritorno da disputare in seguito all'immediato stop per coronavirus, ma si giocherà una gara secca in , sede tra l'altro delle gare dai quarti in poi.

Nel sorteggio di Nyon è stato creato il tabellone che vedrà le otto qualificate contendersi l'Europa League: per ora però, a differenza della Champions League, nessuna di loro ha ancora staccato il pass per il turno successivo in Germania.

CALENDARIO FINAL EIGHT EUROPA LEAGUE

10 agosto - Quarto di finale (Final Eight in Germania, gara secca)

10 agosto - Quarto di finale (Final Eight in Germania, gara secca)

11 agosto - Quarto di finale (Final Eight in Germania, gara secca)

11 agosto - Quarto di finale (Final Eight in Germania, gara secca)

16 agosto - Semifinale (Final Eight in Germania, gara secca)

17 agosto - Semifinale (Final Eight in Germania, gara secca)

21 agosto - Finale (Final Eight a Colonia)

TABELLONE EUROPA LEAGUE

OTTAVI DI FINALE

Istanbul Başakşehir-Copenaghen (andata 1-0), 5-6 agosto - SKY

Olympiakos-Wolverhampton (andata 1-1), 5-6 agosto - SKY

Rangers-Bayer Leverkusen (andata 1-3), 5-6 agosto - SKY

Wolfsburg-Shakhtar (andata 1-2), 5-6 agosto - SKY

Inter-Getafe (andata -), 5-6 agosto - SKY

Siviglia-Roma (andata -), 5-6 agosto - SKY

-Basilea (andata 0-3), 5-6 agosto - SKY

LASK Linz-Manchester United (andata 0-5), 5-6 agosto - SKY

QUARTI DI FINALE

Wolfsburg-Shakhtar/Eintracht Francoforte-Basilea

LASK Linz-Manchester United/Istanbul Başakşehir-Copenaghen

Inter-Getafe/Rangers-Bayer Leverkusen

Olympiakos-Wolverhampton/Siviglia-Roma

SEMIFINALI