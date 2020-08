Inter-Getafe, le formazioni ufficiali: Lautaro Martinez con Lukaku

Fuori Alexis Sanchez e Candreva, giocano titolari Godin e D'Ambrosio. Getafe con Mata unica punta nel 4-5-1, Cucurella sulla fascia.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro

GETAFE (4-5-1): Sorìa; Damian Suarez, Djené, Etxeita, Olivera; Cucurella, Timor, Arambarri, Maksimovic, Nyom; Mata

Chiuso il campionato al secondo posto, ad un solo punto dalla Campione d' , l' di Conte si tuffa in Europa per affrontare il in gara unica: in palio ci sono i quarti di , competizione che i nerazzurri puntano ovviamente a vincere.

Conte si affida nuovamente alla coppia Lukaku-Lautaro Martinez in attacco, con Alexis Sanchez che si siede in panchina. Esterni di centrocampo saranno Young e D'Ambrosio, mentre Barella, Brozovic e Gagliardini partono dal 1' in mezzo. Davanti ad Handanovic spazio per Godin, De Vrij e Bastoni. Fuori Eriksen e Candreva.

Bordalas risponde con il 4-5-1 in cui Mata sarà l'unica punta. Sono Cucurella e Nyom ad agire sulle fasce, con Maksimovic e Arambarri e Timor titolari invece come interni. Tra i pali c'è Soria, difeso da Damian Suarez e Olivera come terzini e il duo Djenè-Etxeita al centro.