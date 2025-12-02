Dove vedere Bologna-Parma in diretta tv e streaming?

Derby emiliano negli Ottavi di Coppa Italia. Il Bologna debutta nella kermesse da campione in carica, ospitando il Parma di Cuesta.

L’incrocio del Dall’Ara arriva in un momento diametralmente opposto per le due squadre: Il Bologna è in grande condizione, sebbene lunedì contro la Cremonese sia arrivato un ko pesante; il Parma, invece, è uscito ko dalla sfida di sabato in campionato contro l’Udinese ed in classifica ha appena un punto di vantaggio sulla zona retrocessione.

Come detto, per la formazione di Vincenzo Italiano è la prima sfida in stagione di Coppa Italia, mentre il Parma ha avuto la meglio dello Spezia ai rigori nei sedicesimi di finale e del Pescara nei trentaduesimi.

Chi uscirà vincente dal match del Dall’Ara incrocerà una fra Lazio e Milan.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Bologna-Parma in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita di Coppa Italia fra Bologna e Parma sarà trasmessa dalle reti Mediaset. Il canale di riferimento sarà Italia 1, con kick-off previsto per le ore 18:00.

Inoltre, il match fra le squadre di Italiano e Cuesta sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset, sia sul sito ufficiale che sulle app per smartphone e tablet.

Come guardare ovunque con una VPN

Bologna-Parma: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Bologna e Parma, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si giocherà giovedì 4 dicembre, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 18:00. In caso di parità al 90°, si tireranno subito i calci di rigore, senza supplementari.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Bologna - Parma Calcio 1913 Probabile formazione Panchina Allenatore V. Italiano Probabile formazione Panchina Allenatore C. Cuesta

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Notizie sul Bologna

Nel Bologna ci sarà, senza dubbio, un po' di turnover: possibili chance dal primo minuto per Bernardeschi, Dallinga, Heggem, Sulemana e Moro, che non hanno giocato dall'inizio contro la Cremonese e troveranno spazio in Coppa Italia. Rebus Ciro Immobile: non si vede in campo da agosto, il suo impiego potrebbe arrivare proprio nel derby di giovedì.

Notizie sul Parma

Il Parma vuole sicuramente riscattare il momento non facilissimo, ma in Coppa Italia Cuesta si affiderà ad alcune seconde linee.

A guidare l'attacco crociato sarà Milan Djuric, dando fiato a Pellegrino, mentre Ondrejka potrebbe giocare dall'inizio per ritrovare confidenza con il terreno di gioco dopo il lungo infortunio.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica