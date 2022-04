Pomeriggio duro per Di Gregorio: autorete horror in Frosinone-Monza

Giornata di Serie B pregna di errori. 36esimo turno complicato per diversi giocatori scesi in campo il 25 aprile, per la terzultima essenziale gioranta del campionato. Grosse difficoltà per le big, viste le reti subite da Monza e Cremonese, entrambe k.o per propri demeriti.

Se nel match della Cremonese è andata in scena la grottesca autorete di Baez che ha portato il Crotone sul momentaneo 2-0, poi divenuto tris in pochi secondi, nella sfida tra Frosinone e Monza il protagonist anegativo è stato il portiere dei brianzoli, Di Gregorio.

Già sotto con le reti di Ciano e Zerbin in seguito alla rete di Mota, il Monza ha subito anche il 3-1 in casa del Frosinone dopo l'errore di Di Gregorio: il retropassaggio di Barberis è stato controllato malamente del numero uno degli ospiti, con la palla pericolosamente verso la porta.

La sfera ha superato la linea di porta, con Di Gregorio che ha messo fuori troppo tardi: il pressing del Frosinone per ribadire in rete non è servito, visto e considerando come la palla fosse già entrata chiaramente per il 3-1. Un goal pesantissimo in termini di promozione diretta in Serie A e playoff.