Crotone-Cremonese, l’autorete di Baez è clamorosa: ‘pallonetto’ a porta sguarnita

Si è presentata a Crotone da capolista e con l’obiettivo di mettere in cascina punti importanti per la promozione, quando mancano solo tre giornate alla fine della regular season. La Cremonese è scesa in campo allo Scida con tutti i favori dei pronostici a disposizione, ma è incappata in un primo tempo da incubo.

Dopo essere passata in svantaggio al 13’, quando è stato Kargbo ad aprire le marcature, ha visto complicarsi ulteriormente le cose al 38’ e nel modo più incredibile possibile.

Il 2-0 per i padroni di casa è arrivato infatti grazie ad una clamorosa autorete: lungo lancio a premiare ancora la corsa di Kargbo, Carnesecchi esce al limite della sua area in maniera tutt’altro che perfetta e, nel tentativo di anticipare l’avversario, con il destro ‘serve’ il compagno di squadra Baez che di destro insacca (nel giorno tra l'altro del suo compleanno), con una sorta di pallonetto, nella propria porta sguarnita.

Il giocatore uruguaiano, dopo il tocco beffardo, si è lanciato alla rincorsa del pallone nel tentativo di spazzarlo, ma il suo scatto è stato vano.

Come se non bastasse, appena un paio di minuti più tardi il Crotone, che è penultimo in classica e non vince dallo scorso 15 marzo, ha anche trovato con Calapai il goal del 3-0.