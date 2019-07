Come abbonarsi a DAZN

Come fare per abbonarsi a DAZN? Tutti i modi per sottoscrivere il tuo abbonamento.

DAZN è il rivoluzionario servizio di online che offre l'accesso ad una moltitudine di eventi sportivi, sia in diretta sia on demand. DAZN trasmette in esclusiva 114 partite di TIM (tre per giornata), poi Serie BKT, , , Eredivisie, , Chinese Super League, il meglio di Copa Libertadores, Copa Sudamericana, , e EFL Cup, oltre a sport americani (NFL, NHL e MLB), sport da combattimento (boxe, MMA), rugby, e molto altro.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

È possibile accedere all’intera offerta di DAZN con un’unica tariffa di €9,99 al mese, con il primo mese di prova gratuita e la possibilità di disdire l’abbonamento in ogni momento. DAZN è disponibile su una vasta gamma di dispositivi connessi a internet, tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco. Per ogni account, è possibile associare fino a 6 dispositivi, di cui 2 utilizzabili contemporaneamente.

COME ABBONARSI A DAZN

Per vedere DAZN non servono né cavo, né parabola satellitare: basta una connessione interner per guardare tutta l'offerta di sport, in casa e fuori, ovunque tu sia, semplicemente attraverso uno dei dispositivi compatibili. Ma come fare per abbonarsi a DAZN? La procedura è semplice, veloce e sicura:

Crea un account, insererendo nome, cognome, indirizzo email e scegliendo la password che desideri. Aggiungi un metodo di pagamento, scegliendo tra carta di credito, carta di debito, iTunes, PayPal, Amazon App. Guarda il calcio come lo vuoi vedere su DAZN, sul PC accedendo a www.dazn.com, oppure scaricando l'app DAZN su Smart TV, smartphone, tablet e console di gioco compatibili (XBox One, Playstation®4)

COME ABBONARSI A DAZN SU SKY

I clienti Sky possono abbonarsi a DAZN usufruendo di particolari sconti dedicati: l'abbonamento mensile costerà 7,99€ anziché 9,99€ (con un risparmio del 20%). L'app di DAZN è disponibile direttamente nella home del decoder Sky Q, ma sarà possibile accedere a tutta l'offerta di DAZN anche attraverso tutti gli altri dispositivi compatibili.

COME ABBONARSI A DAZN ATTRAVERSO BROWSER

Per abbonarti a DAZN utilizzando il browser:

Seleziona l'offerta che vuoi ed inserisci i dati personali necessari per il tuo account. Inserisci il metodo di pagamento preferito. Se hai un codice regalo inseriscilo nell'apposito campo e clicca su Applica. Clicca su "attiva abbonamento"

COME ABBONARSI A DAZN ATTRAVERSO IPHONE, IPAD O APPLE TV

Per abbonarti a DAZN utilizzando un dispositivo Apple:

Scarica l’applicazione DAZN sul tuo dispositivo Apple Apri l'applicazione DAZN Clicca su "Crea un account" Inserisci i dati personali necessari per creare un account e premi "Inizia a Guardare" Conferma il pagamento per la creazione del tuo account con DAZN tramite iTunes

COME ABBONARSI A DAZN ATTRAVERSO ANDROID

Per abbonarti a DAZN attraverso uno Smartphone Android o Tablet:

Scarica l’applicazione DAZN sul tuo dispositivo Android Apri l'app di DAZN Clicca su "Registrati" Inserisci i dati personali necessari per creare un account e premi "Inizia a Guardare" Conferma il pagamento via Google Play Billing

COME ABBONARSI A DAZN ATTRAVERSO AMAZON

Per abbonarti a DAZN attraverso un dispositivo Amazon:

Scarica l’applicazione DAZN sul tuo dispositivo Android Apri l'app di DAZN Clicca su "Crea un account ora" Scegli il tuo piano di pagamento; Crea un account con DAZN e conferma le tue preferenze per le comunicazioni di marketing via email. Ricorda che a prescindere dall’indirizzo email utilizzato, il tuo account con DAZN è diverso dal tuo account con Amazon, e puoi utilizzare il tuo account con DAZN per guardare lo sport su qualsiasi dispositivo supportato. Ti apparirà la finestra degli abbonamenti standard di Amazon con tutti i dettagli del tuo piano. Conferma l’abbonamento per completare la procedura per la creazione dell’account. Ti apparirà la finestra di conferma standard di Amazon: clicca su "Fatto" e inizia a guardare DAZN

COME ABBONARSI A DAZN ATTRAVERSO SMART TV O CONSOLE

Per abbonarti a DAZN attraverso Smart TV o console di gioco (XBox One, Playstation®4):