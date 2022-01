Scoppia il caso Lukaku, Di Canio: “Si è arreso dopo sei mesi di Premier”

Il 2022 del Chelsea si apre con il deflagrare di un caso clamoroso. Le parole rilasciate recentemente da Romelu Lukaku ai microfoni di 'Sky', non sono piaciute in casa dei Blues e non sono andate giù soprattutto a Thomas Tuchel che ha deciso di non convocare l’attaccante per la sfida contro il Liverpool.

Lo sfogo del bomber belga ha fatto e sta facendo discutere non solo in Inghilterra, ma in tutta Europa e Paolo Di Canio, nel commentare l’accaduto ai microfoni di ‘Sky’, ha messo in evidenza come, a suo dire, quella dell’ex Inter sia stata una dimostrazione di debolezza.

“Lukaku non è consapevole di ciò che ha detto, ho visto la debolezza di un atleta che si arrende dopo 6 mesi di Premier, dove forse è arrivato con arroganza. Ha vinto da co-protagonista uno scudetto con l'Inter che avrebbe vinto anche schierando uno come Zapata. La Premier è dieci volte più difficile della serie A, lì è uno dei tanti. Se pensava di essere il numero uno non ha capito nulla. Ha avuto problemi, la squadra ha giocato molto meglio senza di lui. Vorrebbe scappare. È talmente semplice leggere quest’intervista che ha fatto un autogoal clamoroso con quelle parole, ha fatto un disastro, ha scontentato tutti”.

Secondo Di Canio, Lukaku sarà ora chiamato a reagire e a dare prova d’orgoglio.

“Un po’ d’orgoglio ce l’hanno tutti: in campo è sempre stato un panterone moscione, non è mai stato cattivo e determinato e questo lo sapevo. Queste cose fanno crollare un po’ la terra sotto i piedi e possono innescare senso di rivalsa. Alla soglia dei 29 anni ha vinto uno Scudetto in Italia, cosa che han fatto in migliaia. È un giocatore funzionale al Chelsea, dà un’opzione diversa, ma se ha questo carattere credo che al Chelsea si stiano mangiando le mani per l’esborso fatto”.