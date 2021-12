Tuchel risponde a Lukaku: "Sono sorpreso, l'intervista non ci è piaciuta"

L'intervista rilasciata a 'Sky Sport' da Romelu Lukaku continua a far rumore. E l'eco arriva anche al Chelsea, il club di appartenenza del gigante belga nonostante l'espresso desiderio di quest'ultimo, un giorno, di tornare all'Inter. Conferenza stampa di Thomas Tuchel alla vigilia della gara col Liverpool, e qual è l'argomento principale? Big Rom, naturalmente.

"Non ci è piaciuta, questo è chiaro - le parole del manager dei Blues - perché rappresenta un disturbo di cui non abbiamo bisogno. Anche se non vogliamo considerarla più grossa di quanto sia in realtà.

Sapete com'è, è facile prendere le dichiarazioni fuori da un contesto, accorciarle per avere un titolo e poi vedere in seguito che non è ciò che intendeva dire. Però siamo onesti, non ci è piaciuta, perché abbiamo bisogno di rimanere concentrati e questo non ci aiuta".

Qualcuno ha estrapolato un concetto dalle parole di Lukaku: l'ex nerazzurro sarebbe infelice a Londra.

"Niente affatto, non lo vedo infelice. Anzi, l'esatto contrario. Se me lo aveste chiesto ieri mattina, vi avrei risposto che avverto l'esatto contrario. Ecco perché è una sorpresa. Ma sono la persona sbagliata a cui dovete chiederlo.

Ci sarà un faccia a faccia tra Tuchel e Lukaku?

"Se ci sarà qualcosa di cui discutere lo faremo a porte chiuse, sicuramente".

Lukaku poco professionale? Tuchel prova a smorzare i toni.

"Non l'ho letto l'intervista completa. È facile in generale prendere le dichiarazioni fuori dal contesto per avere un titolo, per attirare l'attenzione e spremere il meglio da queste interviste per diversi giorni.

Se si tratta di un giocatore importante, capisco perfettamente il processo. Ed è per questo che c'è parecchio rumore in più. Però dobbiamo prenderci del tempo per cercare di capire cosa sta succedendo. Perché questo non riflette il suo lavoro quotidiano, non riflette il suo atteggiamento quotidiano, non riflette il comportamento quotidiano che Romelu mostra qui a Cobham. Però dovete chiederlo a lui, non a me. Non posso dirvi altro, perché sono rimasto sorpreso".

Il campo, nonostante il rientro con goal contro Aston Villa e Brighton, dice che la prima parte di stagione di Lukaku non è andata come il Chelsea si sarebbe atteso.

"Credo che avrebbe fatto comunque rumore con questi titoli. Questo è il mondo di oggi: tutto ciò che dici diventa pubblico se sei un grande giocatore come lo è Romelu. È un giocatore esperto e dovrebbe sapere il tipo di valore di messaggi come questo".

Intanto, nel bel mezzo del caos provocato dalle dichiarazioni di Lukaku, il Chelsea si ritrova ad affrontare il Liverpool in una sorta di spareggio per decidere chi sarà la vera antagonista dell'apparentemente imprendibile Manchester City. Non esattamente il modo migliore per approcciare una sfida del genere.