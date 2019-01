Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Parma su Barak

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 12 gennaio.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

La Juventus non perde d'occhio Isco, sempre più in rotta con il Real Madrid: lo spagnolo è intenzionato a lasciare la capitale e i bianconeri sono in prima fila. Al momento, il club in vantaggio pare essere però il Manchester City. I 'Blancos' potrebbero chiedere Paulo Dybala, considerato come uno dei papabili per rinforzare l'attacco dopo l'addio di Cristiano Ronaldo.

PARMA, BARAK CHIESTO ALL'UDINESE

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il ds del Parma Faggiano ha chiesto Antonin Barak all'Udinese per rinforzare il centrocampo di D'Aversa. Non è da escludere che le parti possano risentirsi nelle prossime ore. Per l'attacco, i ducali puntano a uno tra Falcinelli, Matri e Stepinski.

La Juventus pensa a Szymon Zurkowski, centrocampista classe 1997 in forza al Gornik Zabrze. Il polacco intriga la dirigenza bianconera che potrebbe decidere di puntare su di lui sfruttando l'aiuto del Genoa, con cui effettuerebbe un'operazione in sinergia.

Gonzalo Higuain è sempre più nel mirino del Chelsea: Maurizio Sarri lo vuole a Londra, i 'Blues' hanno inviato l'agente Ramadani per parlare con la Juventus che pretende garanzie sul riscatto da 36 milioni di euro concordato con il Milan in estate. I rossoneri vorrebbero recuperare i 18 milioni investiti per il prestito oneroso.