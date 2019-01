Calciomercato Monaco, ripensamento su Vainqueur: ufficiale il suo arrivo

AS Monaco

AS Monaco

L'ex centrocampista della Roma ufficializzato come nuovo acquisto del Monaco, che in un primo momento lo aveva scartato dopo le visite mediche.

Il Monaco cambia idea e dopo aver annunciato nella serata di venerdì di non voler mettere sotto contratto il centrocampista William Vainqueur, nella giornata odierna ne ufficializza l'arrivo in prestito fino alla fine della stagione regolare.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de William Vainqueur en provenance d’Antalyaspor. Le milieu de terrain défensif est prêté jusqu’à la fin de la saison.

-------

https://t.co/Snsc0nnV3W#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/8M051qjq8J L'articolo prosegue qui sotto 12 gennaio 2019

Questo il comunicato emesso, all'interno del quale si spiegano le ragioni di questo dietrofront positivo. A far cambiare idea ai monegaschi le forti motivazioni del giocatore.

"Il Monaco è lieto di annunciare l'arrivo di William Vainqueur dall'Antalyaspor in prestito fino alla fine della stagione. Sebbene in un primo momento il Monaco aveva deciso di rinunciare al suo acquisto a causa di un infortunio al polpaccio che impediva al giocatore di essere subito disponibile di fronte alla motivazione ed ai forti valori dimostrati dal giocatore nel voler affrontare questa sfida il club ha scelto di rivedere la propria posizione".

Il centrocampista francese vanta una breve esperienza in Italia dove ha vestito la maglia della Roma nella stagione 2015/16 senza brillare. Poi il prestito al Marsiglia e la cessione a titolo definitivo all'Antalyaspor nel 2017. Quest'anno in Turchia solo nove presenze nella prima parte dell'annata.