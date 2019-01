Calciomercato Inter, Godin bloccato dai tifosi: manifestazione per trattenerlo all'Atletico Madrid

Un gruppo di tifosi, la UNION de Penas, vuole convincere Diego Godin a rifiutare l'Inter: manifestazione prima di Atletico Madrid-Levante di domani.

La notizia del probabile passaggio di Diego Godin dall'Atletico Madrid all'Inter ha destabilizzato l'ambiente colchonero. In scadenza di contratto con gli spagnoli il prossimo giugno, il difensore uruguaiano è infatti pronto a trasferirsi in nerazzurro a parametro zero in estate.

Un colpo che garantirebbe all'Inter l'acquisto di un giocatore di qualità e di esperienza, privando però l'Atletico Madrid del suo capitano, nonché di uno dei leader più carismatici dello spogliatoio.

Un fatto che i tifosi del club spagnolo vorrebbero scongiurare, pronti anche a scendere in piazza per dimostrare il proprio affetto per Godin. Ed è quello che infatti accadrà all'esterno del Wanda Metropolitano domenica a un'ora dall'inizio della gara di Liga Atletico Madrid-Levante.

Un gruppo del tifo colchonero, la UNION de Penas, ha infatti indetto una manifestazione per le ore 11 di domenica mattina davanti allo stadio dell'Atletico Madrid, come riportato da 'AS'. Verranno anche esposti degli striscioni per convincere il difensore a rinnovare con il club.

Sempre la UNION de Penas ha poi divulgato anche un comunicato ufficiale tramite i propri canali social per dimostrare a Godin tutto l'amore che i tifosi provano per lui.

Un tentativo disperato di provare a convincere il capitano a rimanere a Madrid, rinunciando così a un trasferimento all'Inter in estate.